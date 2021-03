Ciutadans demanarà que el Consell d’Administració de Divalterra porte l’elecció del cap de RH a la Fiscalia

Print This Post

Gil: “El cas ha arribat a tal punt de gravetat que la Justícia ha de tindre constància del que està passant en aquesta empresa pública”

La portaveu de Ciutadans (Cs) en la Diputació, Rocío Gil, ha anunciat que “Cs demanarà que el Consell d’Administració de Divalterra porte l’elecció del cap de RH a la Fiscalia”. La diputada ha explicat que “el conseller a proposta de Cs posarà aquesta demanda damunt de la taula en la sessió extraordinària del pròxim divendres i esperem que els altres el secunden”.

Per a Gil, “les presumptes irregularitats en el procés d’elecció del cap de Recursos Humans han anat massa lluny”. “Falta de transparència, filtracions interessades, martingales de dubtosa legalitat…, un serial més propi d’una sèrie de ficció que d’una institució seriosa i ètica com ha de ser la Diputació”, ha criticat.

En aquest sentit, la portaveu de la formació taronja ha defensat que “arribats a aquest punt, quan fins i tot volen cessar el gerent de l’empresa, sent que la seua actuació compta amb el vistiplau de l’Agència Antifrau, considerem que l’assenyat és que la Justícia conega què està passant”.

Segons la diputada, “Cs sap que hi ha fins a huit informes, però encara no hem tingut accés a l’expedient”. “Els representants públics, la ciutadania i, sobretot, les 700 famílies que depenen de Divalterra tenen dret a saber per què un procés de selecció genera aquests problemes i s’acaba convertint en un espectacle vergonyós”, ha conclòs.