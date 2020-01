Ciutadans denuncia la brutícia en els carrers d’Alzira

Print This Post

Aledón: “No és normal que durant dies ningú buide les papereres, ni netege la terra que envadix algunes avingudes de la nostra ciutat, per exemple”

La regidora de Ciutadans (Cs) Alzira, Clara Aledón, ha denunciat la brutícia als carrers d’Alzira. Aledón ha explicat que “no és normal que, durant dies, ningú buide les papereres, ni netege la terra que envadix algunes avingudes de la nostra ciutat, per exemple“.

D’altra banda, Aledón ha destacat “que no es substituixen els contenidors trencats d’alguns carrers, per exemple al carrer Riola”. “Tampoc s’estan netejant amb la periodicitat adequada els contenidors perquè desprenen olors molestes per als veïns, sense comptar amb el perill de salubritat que això suposa”.

De la mateixa manera, ha ressaltat que “aquesta no és una qüestió aïllada perquè des de fa un temps es pot comprovar com la nostra ciutat està més bruta i menys cuidada“. La regidora també ha afegit que “això és el que passa quan s’abaratix un contracte sense garantir els serveis prestats per l’empresa“.