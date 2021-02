Ciutadans discrepa que la Diputació es retire del cas Taula

Connect on Linked in

Gil: “Primer es va pretendre prendre la decisió sense un informe jurídic i ara se’ns remeten uns arguments sense pes ni fonament legal”

La portaveu de Ciutadans (Cs) en la Diputació, Rocío Gil, ha discrepat que “la Diputació es retire del cas Taula”.

D’una banda, ha informat, “l’informe jurídic que sosté la retirada argumenta que la Diputació, durant la instrucció, ha col·laborat intensament amb la justícia i el continuarà fent a partir d’ara”. “Llavors no feia falta personar-se, s’ha de col·laborar amb la justícia sempre i a més el Ministeri Fiscal ja vela per l’interés públic”, ha destacat, al mateix temps que ha apuntat que “si es van personar per a col·laborar amb la justícia no s’entén que no ho feren també en el Cas Alqueria”.

D’altra banda, ha detallat la diputada de Cs, “l’informe esgrimeix que la causa ha entrat en una nova fase”. “Estan dient potser que es van personar només per a conéixer tots els documents de la instrucció als quals no hagueren tingut accés si no formaren part de la causa?”, s’ha preguntat.

Finalment, la portaveu de la formació taronja ha criticat “les formes en la qual s’ha dut a terme la retirada”. “Ahir se’ns va presentar un decret, sense un informe que l’avalara; hui, després que ja s’haja publicat en premsa, ens envien el document”, ha assegurat Gil, qui ha lamentat que “els diputats vagen per darrere de la premsa en assumptes tan seriosos com aquest”.