Ciutadans insta el bipartit a executar els acords aconseguits per l’Ajuntament d’Alzira en els plens

Vidal: “Portem anys esperant l’execució de diferents propostes aprovades per la corporació”

El portaveu de Ciutadans (Cs) Alzira, Miguel Vidal, ha ha instat a l’equip de govern, format pel bipartit Compromís i PSOE, “a executar els acords aconseguits per l’Ajuntament d’Alzira en els plens“. Vidal ha explicat que “des de l’arribada de Ciutadans a la corporació municipal l’any 2015, la corporació ha aprovat diferents propostes que encara no s’han realitzat“.

En aquesta línia, el regidor de Ciutadans ha destacat “les mocions presentades pel seu grup polític pel que fa a les persones celíaques, a l’adequació de les bandes reductores de velocitat, la creació d’una comissió per a l’estudi, seguiment i formació sobre l’assetjament escolar, l’estudi de l’ús de drons per a la vigilància dels camps o l’adaptació de tots els parcs de la nostra ciutat“.

D’altra banda, Vidal ha recordat que “lamentablement no només passa amb acords aprovats per unanimitat en sessions plenàries que obliguen legalment a posar-se en marxa, també amb altres acords de comissions informatives“. El representant de Ciutadans ha assenyalat com a exemple “la creació d’una comissió destinada a solucionar el problema de la brutícia generada pels excrements animals, com a conseqüència de la falta de civisme d’alguns dels seus propietaris, que seguix en l’aire tot i haver-se consensuat fa un parell d’anys”.