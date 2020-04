Ciutadans Paterna demana participar activament en l’elaboració dels pressupostos d’emergència pel Covid-19

Print This Post

El regidor i portaveu de Ciutadans Paterna (Cs), Jorge Ibáñez, ha declarat que “Cs Paterna demana participar activament en l’elaboració dels pressupostos d’emergència pel Covid-19”. El portaveu ha advertit que “cal començar a pensar ja en la situació en la qual es quedaran moltes Famílies, Autònoms i Pimes després de l’actual Estat d’Alarma”.

És per tot això que, l’equip ha remés hui mateix una carta a Alcaldia explicant els motius de la seua sol·licitud: “Estem vivint moments molt durs, en els quals es posa a prova el nostre estat de benestar”. “Ara més que mai necessitem credibilitat en la nostra classe política, com no pot ser d’una altra manera”, ha anunciat el portaveu.

“Hem de deixar els personalismes i les sigles a un costat i treballar pels nostres ciutadans”, ha subratllat Ibáñez, al que ha afegit que “hui més que mai necessitem que els polítics estiguen al servei dels ciutadans”. D’aquesta manera, “Cs Paterna vol continuar acostant el muscle i treballar activament, al costat del Govern de Paterna, en l’elaboració dels pressupostos d’emergència pel Covid-19”, ha indicat el regidor.

D’altra banda, Ibáñez ha agraït l’esforç que està fent el Govern de Paterna: “agraïm l’esforç que s’estan fent des de l’equip de govern per a pal·liar les necessitats dels nostres ciutadans a conseqüència de la pandèmia actual”, encara que ha recordat que, “és d’especial importància l’elaboració d’uns Pressupostos que estiguen dins de la realitat social i econòmica del nostre municipi, que incloguen millores substancials per a les Famílies, Autònoms i Pimes, els més afectats”, ha declarat finalment.