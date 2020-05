Ciutadans Paterna ha subscrit el suport a les mesures adoptades per l’equip de Govern a causa de la COVID-19

Ibáñez: “Gràcies a la sintonia amb el govern en aquesta crisi, podrem treballar en l’elaboració d’uns pressupostos d’emergència per a Paterna”

Paterna, dimecres 6 de maig de 2020. El regidor i portaveu de Ciutadans Paterna (Cs), Jorge Ibáñez, ha destacat que “Cs Paterna ha subscrit el suport a les mesures adoptades per l’equip de Govern a causa de la COVID-19”. A més, el portaveu ha anunciat que “gràcies a la bona sintonia i la comunicació que hem tingut amb l’equip de govern durant aquesta crisi, tots els grups podrem treballar en l’elaboració d’uns pressupostos d’emergència per a Paterna”.

“Cs ha donat suport a les mesures aprovades hui en el ple perquè creiem, ara més que mai, que tots els partits hem d’anar a una per a intentar minimitzar els problemes que està originant aquesta crisi sanitària en el nostre municipi”, ha explicat el regidor, qui també ha subratllat que “el primer de tot era cobrir les necessitats bàsiques als paterners, sobretot als quals es troben en situació de precarietat”.

D’igual manera, ha recordat Ibáñez, “el nostre grup sempre donarà suport a mesures com l’ajornament del pagament de l’IBI i la possibilitat del seu fraccionament, així com l’adopció d’altres mesures econòmiques que es prenguen des del Govern per a reactivar l’economia del municipi”. “Ara no hi ha colors ni sigles, ara hi ha vides que protegir”, ha subratllat Ibáñez, al mateix temps que ha avançat que “posarem damunt de la taula proposades per a ajudar als nostres autònoms, pimes i treballadors”.

Finalment, l’edil de Cs ha agraït “a l’equip de Sagredo, el que ens haja recollit el guant per a la participació en l’elaboració del pressupost d’emergència davant la COVID-19, que va ser el que sol·licitem fa uns dies”.