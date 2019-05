Ciutadans per Alberic es presenta davant més de cinc-centes persones

Print This Post

La formació independent Ciutadans per Alberic va aconseguir reunir a més de cinc-centes persones a la Sala Atenea de la localitat riberenca amb la presentació oficial de la candidatura que torna a encapçalar l’actual alcalde, Toño Carratalá. Centenars de persones van voler abrigallar a la formació per a conéixer les seues propostes de futur i escoltar els assoliments aconseguits en l’actual legislatura, en la qual, per exemple, s’ha aconseguit reduir el deute municipal de l’ajuntament un 60%.

“Les persones han d’estar en el centre de la política a Alberic. Per això vam voler presentar-nos a les eleccions com una formació independent que estiga centrat completament a Alberic. Hem realitzat en els últims quatre anys nombroses inversions i malgrat això hem reduït el deute municipal a registres històrics. Hem aplicat polítiques socials múltiples, com bé saben els estudiants, que han rebut nombroses ajudes. Quan parlem d’Alberic es dilueixen els colors i han d’oblidar-se els partidismes. La gent és l’important”, va afirmar Carratalá en el seu discurs.

El candidat a l’alcaldia va estar secundat per tots els membres de la llista, basada en la continuïtat però amb importants incorporacions de persones implicades en la millora d’Alberic. Així, després de Toño Carratalá, en la llista apareixen Josep Puig, Liliana Palència, David García, Isabel Beta, Nuria Salom, Virginia Bruñó, María Dalmau, Claudio García, Vicent Gómez, Carmen Humanes, Julián Miralles, Carlos Pi, Róber Alborch, Mabel Corbató, Marta Martínez, Rafa García, Violeta Dimitrova i Miguel Company.

Toño Carratalá també va voler recordar altres assoliments de la legislatura com la reobertura de la piscina coberta o la construcció de la d’estiu, la remodelació de la zona urbana del carrer Joaquín Costa, les inversions en camins rurals i vies públiques, la instal·lació de la bàscula agrícola, la construcció del recinte firal o la millora de les instal·lacions del teatre o esportives. Amb la vista en el futur va parlar de la creació d’una ciutat esportiva en la Muntanyeta amb la creació d’una pista d’atletisme que unificara els diferents recintes, l’obertura i remodelació del carrer Escorxador, un pla especial d’estacionament, un projecte per a protegir la Muntanyeta, beques per a esportistes d’elit o ajudes als centres escolars.