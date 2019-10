Ciutadans proposa una fira de Nadal accessible per a les persones amb autisme i asperger

Connect on Linked in

El portaveu de Ciutadans (Cs) Alzira, Miguel Vidal, ha presentat una moció en què es proposa “una fira de Nadal accessible per a les persones amb autisme i asperger“, ha destacat, i alhora ha argumentat que “reservar unes hores a la setmana en què no hi haja llums estridents ni sons és un xicotet gest que suposa molt per a aquells amb una sensibilitat diferent”.

“També les persones amb trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH) i les Persones Altament Sensibles (PAS) es beneficiarien d’aquesta mesura“, ha assenyalat Vidal, que també ha subratllat que “una vegada aplicat el sistema de pictogrames a la nostra ciutat després d’una altra moció presentada per Ciutadans, cal seguir fent passos per convertir a Alzira en una ciutat veritablement accessible i inclusiva”.

D’altra banda, ha afegit que “és fonamental que des de l’Administració es promoguen iniciatives que canvien algunes rutines“. “El que avui pot semblar inusual, ha d’arribar a ser la normalitat”, ha incidit Vidal. De la mateixa manera, ha remarcat que “l’aplicació o no d’aquesta iniciativa només depèn de si hi ha o no voluntat política; i estem segurs que no hi haurà cap problema per posar-lo en pràctica amb el suport de tots els partits”.