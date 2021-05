Ciutadans reivindica a Paterna mesures per a millorar l’ocupació i l’accés al primer habitatge per als joves

Print This Post

Els joves de Ciutadans (Cs) i l’agrupació local han instal·lat una carpa aquest cap de setmana a Paterna. Un acte en el qual també ha participat la portaveu de Cs en la Diputació, Rocío Gil, qui ha destacat que “l’objectiu és reclamar mesures per a millorar l’ocupació i l’accés al primer habitatge per als joves”.

Gil ha defensat que “és necessari ampliar el parc públic d’habitatges i baixar impostos com el de transmissions patrimonials, entre altres”.

A més, l’adjunt de joves de Cs de la província de València, Marcos Serna, ha insistit en la necessitat de “realitzar polítiques perquè els joves puguen accedir a l’habitatge com rebaixar els impostos de construcció en els municipis, facilitar l’entrada per a l’adquisició d’un habitatge o augmentar les promocions per als joves”.