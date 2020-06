Ciutadans València lamenta que encara no s’haja convocat el Patronat de Turisme

Connect on Linked in

Gil assegura que “estem perdent un temps valuós per a la nostra economia” i recorda que “Cs va demanar la convocatòria del Patronat fa dos mesos”

La portaveu de Ciutadans (Cs) en la Diputació de València, Rocío Gil, ha lamentat que “encara no s’haja convocat el Patronat de Turisme”. “Han passat tres mesos des que es va decretar l’estat d’alarma i dues des que Cs va demanar una convocatòria telemàtica per a abordar la recuperació del sector”, ha recordat.

No obstant això, ha explicat la diputada, “ni tan sols ens han contestat”. “Cs volia acostar el muscle i per això no sols demanem una convocatòria sinó que havíem fet els deures”, ha assegurat Gil per a destacar que “presentem al mateix temps un pla de suport provincial al turisme”.

Segons Gil, “era un pla ambiciós en tres adreces: la publicitària, l’econòmica i la de coordinació institucional”. Entre altres mesures, ha detallat, “demanem protocols per a garantir la seguretat, ajudes econòmiques per a empreses i autònoms, i campanyes de publicitat”.

Per la portaveu de la formació taronja, “la Diputació arriba tard en aquest aspecte”. “Hem perdut un temps valuós per a la nostra economia”, ha advertit, al mateix temps que ha subratllat que “el Patronat, un instrument fonamental per al turisme provincial, hauria de reunir-se ja”.