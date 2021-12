Ciutat Vella serà l’epicentre de la música amb actuacions en les seues places este cap de setmana

Connect on Linked in

Pilar Bernabé: “L’objectiu és revitalitzar el teixit econòmic del barri i atraure la ciutadania, la de l’àrea metropolitana i els turistes que visiten la ciutat”

El projecte “Música omplint Ciutat Vella” està impulsat per la Coordinadora de Societats Musicals de València juntament amb l’Ajuntament de València dins del programa d’activitats del Pla de Reactivació de Ciutat Vella que este dimecres la regidora Pilar Bernabé va explicar en roda de premsa.

El barri de Ciutat Vella de València s’omplirà de música este cap de setmana de la mà del projecte “Música omplint Ciutat Vella”. Un total de 15 formacions musicals (diverses bandes, un cor i una batucada) integrades en la Coordinadora de Societats Musicals de la ciutat de València (Cosomuval) oferiran actuacions en les places del Mercat, la Mare de Déu i els Furs amb la finalitat d’animar el públic, posar en valor la riquesa cultural i musical local i servir de reclam a veïns i visitants perquè visiten este barri emblemàtic de la ciutat.

La iniciativa compta amb el patrocini de l’Ajuntament de València en el marc del Pla de Reactivació de Ciutat Vella 2021-2022 que ha impulsat l’àrea de desenvolupament innovador dels sectors econòmics i ocupació que dirigeix Pilar Bernabé “amb l’objectiu de revitalitzar el teixit econòmic del barri i d’atraure la ciutadania valenciana, la de l’àrea metropolitana i els turistes que visiten la ciutat”.

Les actuacions començaran dissabte 18 a les 10 del matí en la plaça del Mercat de la mà de la banda del CIM Tendetes i seguirà, a les 11, amb la Unió Musical del Centre Històric. Es reprendran de vesprada en este mateix lloc amb una actuació de l’Agrupació Musical Sant Isidre a les 17 hores.

Els que vulguen acostar-se a la Plaça de la Mare de Déu podran escoltar a partir de les 11 la banda de l’Agrupació Musical San José de Pignatelli; a les 12 a la batucada del CIM de Torrefiel i a les 13 a la banda de la SIOAM de Benimàmet. Ja de vesprada, seran protagonistes els músics de l’Agrupació Musical Benicalap i la Societat Musical dels Poblats Marítims, a les 18 i a les 19, respectivament.

També dissabte la plaça dels Furs acollirà a les 11 música interpretada per la Unió Musical Santa Cecilia de Castellar-l’Oliveral, i a les 12 a la Societat Musical Unió de Pescadors. Igualment, a les 18 i a les 19, ocuparan este espai al costat de les torres de Serrans la coral de la Unió Musical L’Horta de Sant Marcel·lí i la banda de la Societat Musical La Unió de Tres Forques.

El projecte “Música omplint Ciutat Vella” continuarà diumenge 19 al matí en la plaça del Mercat, on a les 10.30 del matí actuarà la banda del CIM de Benimaclet, i en la plaça dels Furs, on a les 11.30 actuarà l’Agrupació Musical Gayano Lluch i una hora més tard, a les 12.30, ho farà el CDM Natzaret.

Amb estos concerts la Coordinadora de Societats Musicals federades de la ciutat de València (Cosomuval) clausura un any difícil en el qual s’han pogut dur a terme gran nombre d’activitats, tant a nivell independent per part de cadascuna de les entitats que la integren, com en col·laboració amb altres institucions com l’Ajuntament de València.

Segons ha informat la regidora Pilar Bernabé, “hem destinat a Ciutat Vella quatre milions d’euros que han anat a diferents línies; les ajudes directes a les pimes, autònoms i comerços, a la qual es van dedicar més de tres milions; els 6.000 bons al consum, la convocatòria per al patrocini d’activitats de dinamització en els diferents barris de Ciutat Vella i les activitats de dinamització del consum”.