Climent destaca que la diversificació industrial afavoreix la fortalesa del sector de la indústria davant les crisis

El conseller ha visitat a Tavernes de la Valldigna i Favara quatre empreses de la mateixa família relacionades amb el sector del descans i una altra empresa del sector del cartó dirigida a l’embalatge industrial



Economia Sostenible ha subvencionat en 2020 un projecte d’ampliació productiva en la indústria del descans, valorat en 200.000 euros, en el marc de la tercera fase del PEIV

El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha destacat que “la diversificació industrial afavoreix la fortalesa del sector de la Indústria davant les crisis”.

Climent i l’alcalde de Tavernes de la Valldigna, Sergi González, i part de la corporació municipal han visitat les empreses Caisa, Tubular Confort i Tapitec a Tavernes de la Valldigna, i Pedrós, a Favara, relacionades amb el sector de la indústria del descans i també la indústria auxiliar de somiers i sofàs.

Aquestes empreses pertanyen a una mateixa família que va iniciar el seu negoci fa més de 40 anys amb la fabricació de xicotetes peces de metall i ara compta amb aquestes empreses, una d’elles dedicada al proveïment industrial, una altra en la fabricació de llits articulats del sector del descans, una altra que fabrica complements metàl·lics per a sofàs i una altra dirigida de plàstic i metall dirigida als complements dels somiers.

Climent ha ressaltat “l’important esforç que està realitzant la Conselleria amb les pimes valencianes fent costat als principals sectors industrials i els projectes d’inversió que suposen la implantació de noves línies de producció en establiments industrials, així com les que comporten millores o la modernització de línies de producció “.

En aquest sentit, la Conselleria d’Economia Sostenible ha subvencionat en 2020 un projecte d’ampliació productiva en la indústria del descans, valorat en 200.000 euros, dins de les ajudes en matèria d’industrialització per inversions de pimes industrials de la Comunitat Valenciana que milloren la competitivitat i sostenibilitat en el marc de la tercera fase del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana (PEIV).

El conseller també ha oferit a les empreses les ajudes de la Conselleria i d’organismes dependents, com el Ivace, per a facilitar la seua promoció exterior, o serveis com la xarxa d’atenció exterior a les empreses (25 antenes que donen servei a 35 mercats diferents), i la col·laboració amb el Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana.

D’altra banda, el conseller ha tornat a visitar l’empresa Alpesa, que produeix anualment més de 45.000 tones de tubs, mandrils, anelles, cantoneres i perfils de cartó dirigits a multitud de sectors dins del cartó, paper, laminatges i films plàstics i altres aplicacions d’embalatge.

En 2017 va llançar una innovació, Upalet, el palet de cartó evolucionat; innovador i sostenible. Un palet que ja competeix amb els sectors tradicionals de palets de fusta i plàstic. L’ús logístic de Upalet és exactament el mateix i en els mateixos sectors, que els dels palets tradicionals. Ara 4 anys després, aquest projecte empresarial està plenament consolidat.

Ajuda d’Economia a les pimes

En total, la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha concedit en 2020 ajudes per valor de 31.105.782 euros a 443 empreses sol·licitants pertanyents a 17 sectors industrials més rellevants de la Comunitat Valenciana.

L’objectiu d’aquestes subvencions, corresponents a la tercera fase del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana, és donar suport a la realització d’inversions sostenibles de caràcter industrial que contribuïsquen al creixement i consolidació de pimes industrials.