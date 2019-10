Climent: ‘Hem de vore en les tecnologies emergents una oportunitat per a millorar la productivitat de les empreses i generar llocs de treball estables i més qualificats’

Connect on Linked in

Proposa una aposta conjunta de tota la societat per enfortir l’ecosistema innovador de la Comunitat Valenciana



El conseller ha participat en la inauguració del III Congrés de Tecnologies Emergents per Ecosistemes 4.0

El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha manifestat que “hem de vore les tecnologies emergents i la digitalització com una oportunitat perquè les empreses milloren la seua productivitat i internacionalització, perquè es generen llocs de treball estables i de major qualificació, i perquè en l’economia sorgisquen nous sectors, negocis i treballs”.

Rafa Climent ha participat en la inauguració del III Congrés de Tecnologies Emergents per Ecosistemes 4.0, organitzat per Aecta, Femeval, la Universitat Politècnica de València i la consultora FOM.

Aquest congrés s’ha convertit en un dels fòrums més importants per desenvolupar l’ecosistema de les tecnologies emergents per a la indústria, conèixer els principals gestors d’inversió en tecnologia de la indústria espanyola, intercanviar informació, crear aliances i trobar oportunitats.

El conseller ha ressaltat que “les administracions hem de ser actors importants d’aquest nou Ecosistema 4.0, per minimitzar els possibles efectes negatius, per exemple, ajudant al reciclatge de les persones que realitzen tasques que van a ser automatitzades, però sobretot, per maximitzar els beneficis del canvi tecnològic”.

En aquest sentit, Climent ha explicat que des de la Conselleria d’Economia Sostenible s’ha marcat com a objectiu la reindustrialització del nostre territori, l’impuls de la utilització de les noves tecnologies digitals en tots els sectors productius, donar suport a la expansió de sectors emergents intensius, en el que ja es coneix com ecoinnovació, i fomentar que la innovació esdevinga un factor cultural més de la nostra societat.

“Si a la Comunitat Valenciana se la coneix com una regió tradicionalment emprenedora, volem que a partir d’ara també se’ns identifique arreu del món com una regió innovadora”, ha explicat el conseller.

En aquest sentit, Climent ha proposat als agents socials i a les diferents administracions “fer una aposta conjunta de tota la societat per enfortir l’ecosistema innovador de la Comunitat Valenciana, amb l’objectiu de convertir-nos en un referent en innovació”.