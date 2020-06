Climent: ‘Les mesures que acorde el grup de treball seran claus per determinar la rapidesa de la recuperació econòmica’

Primera reunió del Grup de Treball d’Ocupació i Reactivació Econòmica



Economia està treballant en un document base on es recullen totes les mesures concretes que s’estan desenvolupant i que es desenvoluparan







El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha explicat que “les mesures que acorde el grup de treball seran claus per determinar la rapidesa de la recuperació econòmica així com els pilars en què se sustentarà la modernització del model productiu en els seus diversos sectors, amb especial atenció a aquells més afectats per la crisi”.



Rafa Climent ha presidit la primera reunió del grup de Treball d’Ocupació i Reactivació Econòmica en el marc de la Taula de Diàleg Social d’Economia, posada en marxa la setmana passada.



Formen part d’aquest grup de treball representants de diverses àrees i organismes de la Generalitat, com l’Ivace, la Direcció General de Model Econòmic, Finançament i Política Financera, la Direcció General d’Innovació, la secretaria autonòmica d’Educació i Formació Professional, la Direcció General de Cultura i Patrimoni, la Direcció General de Coordinació de l’Diàleg Social i l’àrea de Competitivitat Turística.



També participen en el grup de treball representants dels sindicats més representatius, UGT i CCOO, de la patronal CEV, i de Concoval, en representació de les empreses cooperatives.



El conseller ha explicat que la Conselleria està treballant «en un document de base on es recullen totes les mesures concretes que s’estan desenvolupant i que es van a desenvolupar a curt, mitjà i llarg termini i es quantifiquen. Els altres actors faran aportacions amb la finalitat de tenir un document final, nascut del consens, que recull totes les idees i sensibilitats “.



Climent ha manifestat que a la reunió també s’ha plantejat incorporar la perspectiva de gènere en el conjunt de mesures i la necessitat i importància de disposar de fons de l’estat i de la UE per poder dur a terme totes aquestes mesures.



Objectius plantejats



La Conselleria d’Economia ha traslladat a la resta de el grup una sèrie d’objectius per estimular la generació d’ocupació i la reactivació de la nostra economia, per tal de recaptar les propostes dels diferents organismes i departaments de la Generalitat i dels agents socials.



Els objectius són:



1. Desenvolupament i consolidació d’una indústria productiva, d’alt valor afegit i resilient, diversificada (procés, producte, mercat) i arrelada al territori.

2. Impuls d’una transició energètica justa, de la descarbonització de l’economia i de l’economia circular i els nínxols d’economia verda, de les cures, cultural, etc.

3. Desenvolupament i consolidació d’un model d’economia de proximitat, social i solidària.

4. Aposta pel comerç sostenible i de proximitat i pel consum responsable i protecció de les persones consumidores.

5. Impuls de la transformació digital de l’economia, la R + D + I aplicada i el disseny.

6. Aposta per nous models d’ocupació i conciliació laboral, fórmules de teletreball, reforma horària, prevenció de la seguretat i salut en el lloc de treball, formació i drets laborals.