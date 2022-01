Print This Post

Els beneficis pertanyen a l’activitat del Mercat Solidari Municipal i al Mercat Solidari organitzat per l’alumnat del cicle formatiu de Comerç i Màrqueting de l’IES Clara Campoamor d’Alaquàs



Coincidint amb la celebració del Nadal a Alaquàs, a la Plaça de la Constitució s’instal·lava el passat 5 de gener el tradicional Mercat Solidari. Una iniciativa promoguda per l’Ajuntament d’Alaquàs, l’Agrupament Escolta Pas de Pi, l’IES Clara Campoamor i els Corresponsals Juvenils amb la qual s’ha aconseguit recaptar 1097,45€, que sumats als 270€ obtinguts amb la celebració del Mercat Solidari organitzat per l’alumnat del cicle formatiu de Comerç i Màrqueting de l’Institut Clara Campoamor d’Alaquàs el passat dilluns 20 de desembre, computen un total de 1367,45€. Els fons recaptat estaran destinats a projectes de Cooperació internacional.

Enguany la cita nadalenca ha comptat amb la participació de les següents entitats: Kalinka, Encrucijadogs, Asboles, Manos Unidas, Cruz Roja, Biblioteca Solidaria, Agua de Coco i Bimask. A la jornada solidària, els i les assistents van poder gaudir de diverses activitats pensades per a tota la familia així com de jocs infantils. També van estar presents diverses entitats per donar a conèixer la seua labor social amb les famílies i col·lectius més desfavorits.

L’activitat, inclosa dins del programa de Nadal Alaquàs, va comptar amb el suport de veïns i veïnes que van col·laborar donant els seus objectes en bon estat per a la recaptació de fons. També van participar activament els centres escolars del municipi i els instituts, associacions cooperatives i humanitàries i CAdA.