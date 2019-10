Col·laboradors europeus del Contact Seminar es reunixen a Alzira esta setmana

Print This Post

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, ha rebut hui al Saló Noble de l’Ajuntament d’Alzira els 16 col·laboradors europeus que es reunixen a la ciutat del 30 de setembre fins al 5 de octubre.



L’alcalde ha conegut de primera mà els projectes que porten a terme als seus països i també els ha fet un recorregut per les dependències municipals.



L’objectiu principal d’esta reunió és intercanviar bones practiques entre les diferents organitzacions en respecte a projectes europeus i crear un vincle entre les mateixes per a poder col·laborar en futurs projectes.



En este projecte europeu que s’anomena “Seminari de Contacte per el Cos Europeu de la Solidaritat” participen 8 organitzacions, que estan representades a Alzira amb a dos participants cadascuna.



Les organitzacions son les següents:

Eslovaquia – Mladdinfo Slovensko

República Checa – Dum deti a mladeze Ostrov Slany

Ucrania – Civiv Oganization Development Center Pangeya Ultima

Italia – Associacione Culturale Strauss

Turquia – Kadin ve Genc Girisim Merkezi Dernegi

Belgica – Centre Europeen du Voluntariat

Armenia – Armenian Open Society Youth NGO

Grecia – Youth Information Center. Municipality Kordelio Evosmos

Durant esta setmana es van a realitzar diverses activitats per que les organitzacions es coneguen i puguen treballar juntes. També visitaran el Paratge Natural Municipla de La Murta per tal de mostrar el nostre patrimoni i dijous es farà una visita a Les Corts Valencianes així com al Palau de la Generalitat.