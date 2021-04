Col·legis d’Algemesí han esperat mig any els purificadors d’aire per a les aules

Connect on Linked in

Arrel de la denúncia pública del PP d’Algemesí, els purificadors s’han subministrat ràpidament

En novembre de 2020, el president de la Generalitat va anunciar la compra de 8.000 purificadors d’aire per als centres educatius de la Comunitat Valenciana. Un anunci propagandístic i d’autobombo, ja que a finals de març de 2021, hi havia col·legis de la nostra ciutat que encara no disposaven d’ells per a renovar l’aire de les aules amb més alumnes.

El nostre grup polític ho va denunciar en el plenari de març i va exigir que s’instara a la Generalitat a proporcionar-los quan abans. Aproximadament 10 dies després de la petició del nostre grup, els purificadors van arribar. Ha passat quasi mig any des de l’anunci i també el pitjor de la pandèmia, el que demostra l’escassa sensibilitat de la Conselleria d’Educació amb els centres educatius i el passotisme de la regidora d’Educació de l’Ajuntament (Esquerra Unida) amb este assumpte.

“Si estos aparells hagueren estat en els col·legis quan pertocava, els alumnes no haurien d’haver passat tant de fred amb les finestres obertes en ple hivern.”