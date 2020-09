Colomer afirma que ‘els espais turístics professionals de la Comunitat Valenciana són espais segurs’

Connect on Linked in

El secretari autonòmic de Turisme ha visitat Peníscola i Castelló juntament amb el secretari d’Estat de Turisme i ha destacat el treball de la Comunitat Valenciana en matèria de DTI



Colomer aposta per impulsar la intel·ligència turística “per a eixir d’aquesta crisi i posicionar el turisme on mereix”

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha destacat a Peníscola “l’aposta de la Generalitat per impulsar la intel·ligència turística per a eixir d’aquesta crisi i posicionar el turisme on es mereix”.

Així s’ha pronunciat Colomer durant la reunió que ha mantingut amb el secretari d’Estat de Turisme, Fernando Valdés, i els alcaldes i representants municipals de Peníscola, Benicarló, Benicàssim, Morella i Vinaròs, Destinacions Turístiques Intel·ligents (DTI) de la província castellonenca.



Francesc Colomer ha destacat “el treball de la Comunitat Valenciana en matèria de DTI” i ha recordat que la Xarxa DTI-CV “és un dels nostres projectes més emblemàtics i importants en els quals estem treballant al costat dels destins”. Ha afegit que “el que ens fa intel·ligents és la governança i la transferència de coneixement, analitzar les dades per a encertar en les estratègies i en la promoció”.

A més, el secretari autonòmic ha destacat que “en aquests moments hi ha 55 municipis de la Comunitat Valenciana enrolats en programes d’intel·ligència” i ha incidit en què la Xarxa DTI-CV és una de les nostres grans esperances”.

A la reunió han assistit les Destinacions Turístiques Intel·ligents de la província de Castelló. En concret, l’alcalde de Peníscola, Andrés Martínez; l’alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés; la regidora de turisme de Benicàssim, Cristina Fernández; el regidor de Turisme de Vinaròs, Marc Albella; el tècnic de turisme de Vinaròs, Gabriel Quesada; i la regidor de turisme de Benicarló, Isabel Cardona.

Visita al CdT de Castelló

Posteriorment, el secretari autonòmic de Turisme i el secretari d’Estat de Turisme s’han traslladat a Castelló, on han mantingut una reunió en el CdT amb representants del sector turístic de la província.

Després de la trobada, Francesc Colomer ha declarat que “una de les respostes a aquesta crisi serà la transformació digital juntament amb el compliment de l’Agenda 2030, la formació de capital humà, així com la qualificació del producte turístic”.

Per al secretari autonòmic “la política turística es construeix escoltant i invocant la unitat de les administracions”, al seu judici premisses necessàries “per a eixir d’aquesta circumstància, marcada per un any de pandèmia i de resistència, on el sector no s’ha amagat i ha posat tot el seu esforç per a donar respostes avançades”.

Colomer ha posat l’accent que “els espais estrictament turístics professionals de la Comunitat Valenciana són espais segurs”. Així mateix, ha qualificat de “exemplar el treball realitzat pel sector en el marc del conjunt de l’economia i de la seguretat”.

Per part seua, l’alcaldessa de la ciutat, Amparo Marco, ha volgut destacar que “el turisme de Castelló no ha fet un pas arrere”. Ha recordat que l’ocupació de Castelló “ha sigut pràcticament igual a altres anys”, i ha assenyalat que “som exemple a nivell nacional de com es pot gaudir de l’oci i la cultura de manera segura”.

Finalment, el secretari d’Estat de Turisme ha assenyalat que “l’objectiu de la seua visita a Castelló ha sigut traslladar al conjunt del sector la necessitat de treballar junts”. Valdés ha remarcat la intenció per part del Ministeri de Turisme de “escoltar al sector, als destins i acostar la política turística d’Espanya”. A més, ha agraït a la Generalitat l’oportunitat que li han donat per a conéixer en 48 hores la realitat turística de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de treballar en “un diagnòstic i proposta de mesures addicionals per a eixir prompte d’aquesta crisi”.

En la reunió també han participat els responsables de les àrees de turisme del Ministeri i de la Generalitat, la subdelegada del Govern de Castelló, Soledad Ten; el director general de Turisme, Herick Campos; el director d’Intel·ligència Turística de Turisme CV, Mario Villar; l’alcaldessa de Castelló, Amparo Marco; la diputada de turisme de Castelló, Virgínia Martí; la presidenta de la Cambra de Comerç de Castelló, Lola Guillamón; el president de ASHOTUR, Caslos Escorihuela; el president del Club de Producte Introducing Castelló, Javier Gallego; la representant de ASHOCAS, Patricia Arter; el secretari de la Federació de Càmpings de la Comunitat Valenciana, Ricardo Vila; el president de TEMPS, Joaquín Deusdad; i el president de CV Activa, Fernando Falomir.