Colomer comparteix el projecte de promoció de la Ruta del Greal amb l’arquebisbe de València

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, s’ha reunit amb l’arquebisbe de València, Antonio Cañizares, per a compartir el projecte de promoció de la Ruta del Greal.

L’objectiu d’aquesta reunió, segons ha explicat Colomer, és “compartir la dinàmica de treball que duem a terme des de Turisme per a la promoció i defensa d’aquest projecte que concilia persones, valors i territoris”, per això, ha assenyalat que “tenim un programa ja preparat d’actes per als quals ens agradaria comptar amb la complicitat de l’Església i l’Arquebisbat”.

En aquesta línia, ha apuntat que Turisme Comunitat Valenciana cerca “fer participes a tots els rectors del territori i demanar la seua col·laboració en accions com el segell del passaport del pelegrí”.

Colomer ha recalcat que “és un honor enfortir la relació amb l’Arquebisbat de València en el projecte de posicionar en el món el Sant Caliz com un atribut i un valor extraordinari de tall històric, cultural, espiritual, i turístic”.

Per part seua, Antonio Cañizares s’ha mostrat agraït per la col·laboració de Turisme Comunitat Valenciana “per a posar en valor el Sant Calze des del punt de vista històric, social i cultural”, i ha assenyalat que l’objectiu és que “siga atractiu perquè aquesta ciutat siga visitada com a ciutat de trobada”.