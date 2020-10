Colomer destaca que ‘ser un destí gastronòmic és un dels nostres objectius i serà el resultat d’una estratègia compartida amb la Universitat’

Connect on Linked in

Francesc Colomer ha participat en la inauguració de la III Edició del Màster d’Arrossos i Alta cuina Mediterrània de la Universitat d’Alacant



A més, s’ha subscrit el conveni de col·laboració entre Turisme i Universitat d’Alacant per a potenciar el producte gastronòmic

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha destacat que “ser una destinació turística gastronòmica és un dels objectius que perseguim i no serà el resultat de la improvisació, serà el resultat d’una estratègia orquestrada compartida amb la Universitat”.Així s’ha pronunciat Francesc Colomer durant la inauguració de la III Edició del Màster d’Arrossos i Alta cuina Mediterrània de la Universitat d’Alacant.

En la inauguració també han participat el rector de la Universitat d’Alacant, Manuel Palomar; l’alcalde de Dénia, Vicent Grimalt; el director de Gasterra, Josep Bernabeu i la directora del restaurant Dàrsena, Cristina Juan.

Colomer ha ressaltat que “la enogastronomía és una realitat que dóna una gran consistència al nostre relat i la nostra història turística del present, del passat i sobretot del futur”, i ha recalcat que l’arròs “és més que un fet gastronòmic, és tot un ritual de socialització, d’interpretació del territori i té a veure amb l’entorn, amb la millor de les interpretacions i la millor versió del que ens envolta”.

A més, Francesc Colomer ha ressaltat que “la Universitat d’Alacant i el seu lideratge ens atorga la base acadèmica definitiva i la solvència científica on arrelar les polítiques que poden ajudar a la societat i el territori” i que “l’aliança amb la universitat és bàsica per al turisme però molt singularment per a la gastronomia”.

Així mateix, el secretari autonòmic ha ressaltat que “en aquests temps complicats cal reforçar l’estratègia, el projecte i l’acció impulsant la sostenibilitat, els ODS, el coneixement, i l’hospitalitat i cuidar de les persones seran els valors que sobreviuran en el món post COVID on hem de preparar-nos i reubicar la nostra identitat i el nostre carisma”.

Aquesta actuació formativa s’integra en el Pla d’Acció 2020 de L’Exquisit Mediterrani. La Universitat d’Alacant es va adherir a la Xarxa GastroTurística CV – L’Exquisit Mediterrani el 16 de juliol de 2019, amb la finalitat de treballar a través del Centre de Gastronomia Mediterrània Gasterra UA-Dénia en projectes conjunts d’impuls de la gastronomia i el turisme, així com d’incrementar l’impacte i abast de les seues accions mitjançant la coordinació i cooperació institucional.

Per part seua, els ajuntaments de Dénia, Benidorm, Altea i Pego també formen part d’aquesta Xarxa de governança col·laborativa impulsada per Turisme CV que connecta iniciatives de desenvolupament de la gastronomia com a recurs turístic de “primer ordre” i afavoreix la creació de nodes que potencien la seua excel·lència com a oferta turística.

III Màster d’Arrossos i Alta Cuina Mediterrània

El Màster d’Arrossos i Alta Cuina Mediterrània constitueix una oferta formativa molt exclusiva per la seua especialització i professorat. A més de docents i investigadors de la Universitat d’Alacant -on també s’imparteix el Grau de Gastronomia i Arts Culinàries-, en el màster participen cuiners i cuineres valencians d’alta qualificació, mestres arrossers, productors agroalimentaris, crítics i experts gastronòmics.

Es tracta d’un programa de 60 crèdits compost per un curs d’expert, ‘Història, Globalització i Turisme ajuste a l’Arròs i l’Alta Cuina Mediterrània’; un curs d’especialista ‘Ciència i Tecnologia Culinària, Maridatge i el treball fi de màster.

El curs d’expert ‘Història, Globalització i Turisme ajuste a l’Arròs i l’Alta Cuina Mediterrània’ de 20 crèdits s’impartirà entre octubre i desembre i serà 100% ‘online’, on es cobreixen 15 places.

En el curs participen titulats en hostaleria i gastronomia, cuiners amb certificat de professionalitat nivell 2 o superior, alumnes de cicles formatius d’FP de grau mitjà o superior en cuina, a més de professionals amb experiència i inquietud per renovar-se i adquirir nous coneixements.

Per a l’elaboració de materials docents per a l’edició ‘online’ del curs el Taller d’Imatge de la Universitat d’Alacant, Gasterra ha elaborat una sèrie de reportatges d’ús didàctic en la Marjal Oliva-Pego, l’Albufera, el Museu de l’Arròs i el molí arrosser Roca de Segorbe.

A més, el Laboratori de Cuina Tecnològica de Invat·tur ha sigut és escenari d’enregistrament de diferents màster class i demostracions magistrals de cuina de l’arròs a càrrec de xefs com Kiko Moya Redrado, Mari Carmen Vélez, Ferdinando Bernardi, Christian Yves Lutaud, Fernando Giménez Linares, Joaquín Baeza Rufete i Jose Manuel Miguel Rodríguez.

L’objectiu del programa formatiu és capacitar a les persones participants en l’aplicació de noves tècniques d’alta cuina en l’elaboració dels arrossos, mitjançant habilitats creatives i sensorials per a la creació de receptes contemporànies, des dels processos físic-químics que intervenen en el procés d’elaboració dels arrossos valencians.

Conveni amb la Universitat d’Alacant

A més, el titular de Turisme, Francsc Colomer i el rector de la Universitat d’Alacant, Manuel Palomar, han signat el conveni de col·laboració entre totes dues institucions per a potenciar el producte gastronòmic, la seua creativitat i l’anàlisi científica.

Mitjançant aquest conveni, Turisme Comunitat Valenciana col·laborarà econòmicament amb 50.000 euros per a dur a terme diferents actuacions com la contribució, dins de la Xarxa Gastroturística de la Comunitat Valenciana i la seua marca L’Exquisit Mediterrani a l’excel·lència del turisme gastronòmic i el seu atractiu en el mercat turístic.

Així mateix, a través d’aquest conveni es durà a terme la participació en jornades tècniques, taules de treball, seminaris, congressos científics, estudis i investigacions per a promoure el producte gastronòmic de la Comunitat.