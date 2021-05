Colomer: ‘El Camí del Sant Greal és un recurs turístic de primer nivell que permetrà fer de València una ciutat referent en turisme cultural

Print This Post

El secretari autonòmic de Turisme ha inaugurat en el Mercat de Colón la quinzena cultural sobre el Camí del Sant Greal

Aquesta actuació s’emmarca dins del conveni de Turisme amb l’Associació Cultural Camí del Sant Greal, al qual destina 20.000 euros

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha destacat aquest dilluns que “el Camí del Sant Greal és un recurs turístic de primer nivell, que permetrà fer de València una ciutat referent a nivell mundial en turisme religiós i cultural, com ho són Jerusalem, Roma o Santiago”.

Així, ha recordat que “València té la relíquia més important de la cristiandat”; al mateix temps que ha animat a continuar treballant per a “transformar el Camí del Sant Greal en un element d’inspiració del viatge turístic i per a saber projectar-lo en mercats nacionals i internacionals”.

El secretari autonòmic de Turisme ha realitzat aquestes declaracions durant la inauguració de la quinzena cultural sobre el Camí del Sant Greal en el Mercat de Colón de València, que ha impulsat l’associació cultural del Greal amb la col·laboració de Turisme.

Colomer ha estat acompanyat per Ana Mafé, presidenta de l’Associació Cultural el Camí del Sant Greal; Emiliano García, regidor de Turisme de l’Ajuntament de València, i Antonio Bernabé, director gerent de la Fundació Turisme València.

Per al titular de Turisme, es tracta de “un projecte turístic, cultural i religiós de llarg recorregut, construït entre molts actors, tant públics i privats, com a acadèmics i socials”.

Turisme Comunitat Valenciana ha destinat 20.000 euros a l’associació Camí del Sant Greal en 2021 per a impulsar diferents accions per a promocionar aquesta ruta, a través d’un conveni de col·laboració.

“Un acord comú que es mantindrà en el temps i que, a més, ens ajuda a complementar tot el treball que estem realitzant a través de CreaTurisme, i al costat de la secretaria tècnica encarregada del desenvolupament d’aquest producte, l’any jubilar”, ha afegit Colomer,

A més, ha recordat que “estem treballant a través de l’estratègia CeaTurisme en diversos projectes, entre els quals destaca, tant pel seu significat, com per tot el potencial que tanca, la Ruta del Greal”.

Quinzena cultural

L’objectiu d’aquesta quinzena cultural donar a conéixer als 25 municipis que componen el traçat del Camí del Sant Greal en la Comunitat Valenciana l’espai emblemàtic del Mercat de Colón.

Així mateix, es tracta de difondre la ruta a través d’una exposició i diferents accions, com a ponències i taules de debat dedicades a política turística, periodisme i turisme, a peregrinacions i cultura, etc., així com altres conferències dirigides exclusivament a agents de viatge, guies de turisme i als alcaldes dels municipis que conformen la ruta.