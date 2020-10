Colomer ressalta l’exemple de la Diputació de Castelló en adherir-se Fons de Cooperació per a Municipis Turístics de la Comunitat Valenciana

Print This Post

Francesc Colomer ha mantingut aquesta setmana una reunió de treball amb el president de la Diputació de Castelló i la diputada provincial de Turisme

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha ressaltat “l’exemple extraordinari de la Diputació de Castelló” en adherir-se al Fons de Cooperació per a Municipis Turístics de la Comunitat.

Francesc Colomer ha explicat que “resulta necessari que en el sistema de finançament de les corporacions locals s’incorpore aquesta nova línia específica”.

Al seu judici, “els municipis turístics de la Comunitat Valenciana es troben des de fa dècades amb el problema d’haver d’assumir serveis pels quals no reben un finançament concret”.

Per aquest motiu, ha recordat que “des del Consell hem impulsat aquesta línia específica de finançament que té en compte el paper que exerceixen els municipis en la prestació de serveis i obres públiques dirigides a tota la ciutadania, però també als visitants i turistes”.

A més, ha afegit que la Diputació de Castelló “ha fet una gestió molt encertada, donant un exemple en el conjunt de la Comunitat Valenciana, complementant i fent possible la gestió de recursos per a ajudar a aquells que tenen una despesa extraordinària en matèria turística”.

Francesc Colomer ha mantingut aquesta setmana una reunió de treball amb el president de la Diputació de Castelló, José Martí, i la diputada provincial de Turisme, Virginia Martí.

Colomer ha destacat la importància de la “coordinació i cooperació” i que “les administracions hem de donar exemple de governança, situant la màxima prioritat en la ciutadania i en el sector turístic, perquè les institucions estem per a cooperar i en temps de pandèmia i de dificultats com les que estem vivint, hem de fer-ho de manera molt especial”.

Així mateix, s’ha analitzat el treball conjunt dels Plans de Dinamització i Governança Turística “per a vertebrar els espais rurals i l’interior de la província de Castelló”.

Aquests plans suposen “una esperança al voltant de la indústria turística, dinamitzant accions durant una sèrie d’anys” i ha explicat que durant la reunió totes dues institucions “ens hem conjurat per a continuar treballant en aquesta direcció”, segons ha explicat.

Finalment, el secretari autonòmic de Turisme ha subratllat que “hem compartit amb la Diputació de Castelló la importància de preparar el futur de manera conjunta per a guanyar el màxim d’eficàcia, eficiència i estar a l’altura de les circumstàncies”.

Per part seua, el president de la Diputació de Castelló ha assenyalat que durant la trobada “hem acordat reforçar la col·laboració en matèria turística preparant el pressupost de 2021”.

Respecte al Fons de Cooperació Municipal per a Municipis Turístics de la Comunitat Valenciana, Martí ha indicat que “aquesta setmana, el ple de la Diputació ha aprovat l’adhesió a aquest Fons de Cooperació on aportarem 1.200.000 euros” i ha posat l’accent que “anirà directament als municipis turístics que servirà per a pal·liar els efectes de la pandèmia”.