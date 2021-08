Comèdies d’estrena i molta diversió a la Terrassa d’Estiu per a la segona quinzena d’agost a Burjassot

Connect on Linked in

Agost avança sense pressa però sense pausa, com també ho fa la programació cinematogràfica de la Terrassa d’Estiu de Burjassot i, per a encarar la segona quinzena del mes, just quan moltes famílies estaran per fi de vacances, s’ha preparat una cartellera basada sobretot en la diversió, en la comèdia i també en l’acció més frenètica Així, el dimecres 18 i el dijous 19, arriba a la Terrassa d’Estiu “L’esquadró suïcida”, amb les noves aventures de l’equip d’antiherois de DC Comics. La pel·lícula, que combina acció i fantasia, no recomanada per a menors de 18 anys, és un reinici i seqüela independent d’Esquadró Suïcida (2016), amb els personatges de DC Còmics. Un equip d’anti-herois, format per un grup de vilans empresonats decideixen acceptar missions d’alt risc a canvi de commutar part de les seues condemnes.

Per al cap de setmana, del divendres 20 i fins al diumenge 22, els riures estaran assegurats al pati de butaques amb “Descarrilats”, la comèdia espanyola que junta a Julián López, Arturo Valls i Ernesto Sevilla, per a arribats els quaranta i amb la motxilla a l’esquena, marxar-se de interrail per a complir amb l’última voluntat d’un amic mort. Descarrilats és el primer llargmetratge de Fer García-Ruiz i el guió és a càrrec de David Marqués, el treball en Campions del qual, un dels majors èxits del cinema espanyol, va ser mereixedor d’una nominació als Goya.

El dimecres 25 i el dijous 26 d’agost, els espectadors i espectadores vibraran amb “On caben dos”, una comèdia molt picant protagonitzada per Ernesto Alterio, Álvaro Cervantes, Raúl Arévalo i Anna Castillo. Aquesta divertida cinta narra les aventures d’una parella atrapada en la rutina, un jove desenganyat de la seua última relació amorosa, una núvia desesperada, dos cosins separats des del seu últim estiu al poble, un grup d’amics amb ganes d’experimentar…durant una nit, tots ells viuran situacions desficaciades en les quals mai hagueren pensat trobar-se, per a acabar, al matí següent, de la millor manera possible: molt junts i molt regirats.

Per a finalitzar la programació cinematogràfica del mes d’agost, el cap de setmana del 27 al 29, el protagonisme a la Terrassa d’Estiu serà per a “Free Guy”, una comèdia d’acció i aventures en la qual el seu protagonista, Ryan *Reynolds, treballador d’un banc, descobreix que en realitat és un personatge dins d’un videojoc.

Totes les projeccions seran a les 22.15 hores i les entrades per a gaudir d’aquestes, a un preu únic de quatre euros, es poden adquirir telemàticament en CINEMA TÍVOLI. La taquilla de l’Auditori obri aproximadament una hora abans de l’inici de les projeccions que podran patir modificacions en el seu horari d’inici depenent de la normativa sanitària del moment.