Comença a Alzira el programa ET Formem

30 participants de tres itineraris que combinen formació i ocupació

Hui comença el programa d’escoles d’ocupació Et formem. Es tracta d’una modalitat mixta d’ocupació i formació que té com a objecte millorar l’ocupabilitat de les persones desocupades de 16 anys o més. 30 persones duran a terme durant un any este programa que està dividit en tres itineraris formatius.

Es formarà persones en activitats relacionades en tres sectors: la construcció, les activitats forestals i les activitats administratives. Els cursos s’inicien hui i tindran una durada d’un any, en el qual es formaran i adquirirà experiència professional ja que comptaran amb un contracte remunerat. Segons explica l’alcalde d’Alzira, es tracta d’oferir oportunitats a aquelles persones que han quedat despenjades del món laboral de manera que aconsegueixen obrir nous camins i millorar la seua ocupabilitat. “Teniu per davant una oportunitat, una formació òptima per tal de preparar-vos per al vostre futur laboral que cal aprofitar” ha explicat l’alcalde en l’acte de benvinguda.

El programa ESCOLES D’OCUPACIÓ ET FORMEM, finançat per LABORA, porta desenvolupant-se des de 2017, any en que l’Ajuntament executà el projecte Escola d’Ocupació ET FORMEM LLAURANT FUTUR, amb una subvenció de 781.574,40 €.

Este tipus de programes naixen amb la intenció de millorar la formació de les persones aturades, ja que segons les dades d’Alzira, el 60% de les persones aturades no tenen cap estudi.

En total se subvencionen 30 places distribuïdes en 3 grups de 10 participants cadascú, en els quals es desenvoluparan dos certificats de professionalitat:

Operacions Auxiliars d’obra de Paleta De Fàbriques i Cobertes + Fàbriques d’Obra de Paleta Activitats Auxiliars en Aprofitaments Forestals + Repoblacions Forestals i Tractaments Silvícoles Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals + Activitats Administratives en la Relació amb el Client

Totes les especialitats formatives son certificats de professionalitat en els quals està l’Ajuntament homologat per a impartir amb les corresponents aules acreditades en Idea.

Els cursos tindran una duració de 12 mesos equivalents a 1.920 hores de formació en alternança amb el treball o la pràctica professional, que també estarà dirigida a l’aprenentatge, la qualificació i adquisició d’experiència professional.