Comença a Carcaixent el procés de selecció per al personal del projecte europeu Med-INA

Connect on Linked in

El projecte té com a objectiu promoure bones pràctiques relacionades amb els residus entre la ciutadania mitjançant l’assessorament personalitzat

La propera setmana començarà el procés de selecció de 7 assessors/es i un coordinador/a per al projecte europeu “MED-InA Mediterranean Integrated Alliance on Waste for Cities and Citiziens 2019-2021” per a l’intercanvi de bones pràctiques sostenibles en la reducció, reutilització i reciclatge de residus urbans.

Es tracta d’un projecte pilot en el que 2.000 llars de Carcaixent rebran assessorament personalitzat amb l’objectiu de conscienciar i canviar els hàbits pel que fa a reduir la quantitat de residus generats a les vivendes. El procés de selecció, previst fa un any i suspès a conseqüència de la COVID, arriba en un moment idoni per al municipi que acaba d’incorporar el contenidor de matèria orgània en el sistema de recollida de residus.

El procés de selecció de personal es durà a terme des de l’Oficina de Desenvolupament Local de Carcaixent. El personal d’assessorament participarà en les activitats de captació de ciutadans/es mitjançant la realització d’entrevistes porta a porta on hauran de passar un qüestionari tipus a les persones entrevistades per involucrar-les al projecte MED-InA. A la segona part del projecte, a la fase d’acompanyament, el personal assessor farà un seguiment, telefònic i a través de correus electrònics, de l’evolució de les famílies participants. L’assessor/a també podrà realitzar altres activitats necessàries i relacionades amb la mobilització de la ciutadania com ara: participació en esdeveniments de promoció del projecte o lliurament de documents del projecte.

A més dels assessors/es, es pretén contractar una persona que actue com a coordinador/a d’este grup. La persona actuarà com a contacte entre els grup d’assessors/es i el Consorci de la Ribera. Les persones seleccionades que no siguen contractades passaran a formar part d’una borsa que es posarà en marxa en cas de necessitar reforçar el servei o substituir els assessors/es contractats.

El projecte europeu MED-InA té per objectiu promoure bones pràctiques relacionades amb els residus entre la ciutadania mitjançant l’assessorament personalitzat a un grup de ciutadans i ciutadanes del municipi a qui es recomanaran bones pràctiques que deuen dur a terme i a qui es farà un seguiment dels objectius aconseguits. En concret, el projecte pretén aconseguir una reducció del volum de residus generats per la ciutadania promovent la reducció, reutilització i el reciclatge de residus així com la correcta gestió d’aquests. En general, el projecte promourà un comportament racional davant els reptes ambientals més importants com són: energia, aigua i consum responsable.

Es tracta d’un projecte innovador relacionat amb la gestió de residus que desenvolupa a l’estat espanyol l’ens comarcal, junt a AVITEM (França), la Universitat Americana de Beirut (el Líban), la ciutat d’Irbid (Jordània), la Universitat Jordana de Ciència i Tecnologia (Jordània) i la ciutat de La Marsa (Tunísia). El projecte té una durada de 18 mesos i està subvencionat per la Comissió Europea a través del programa ENI CBC MED.

Foment de l’economia circular

A més de l’assessorament individualitzat, està prevista la redacció d’un Pla de Residus Municipal i la promoció de l’economia circular a través d’una incubadora a diverses iniciatives privades innovadores mitjançant l’organització d’un concurs per a empreses que premie les millors idees relacionades amb este concepte gestió. L’objectiu de l’economia circular es crear valor i, en definitiva, prosperitat, allargant la vida útil dels productes i traslladant els residus del final de la cadena de producció al principi.

Ana Garrigues, regidora de Medi Ambient de l’Ajuntament de Carcaixent ha destacat la vessant «innovadora i revolucionària» d’esta iniciativa que arriba en un moment idoni en el que s’acaba d’introduir el 5é contenidor. És per este motiu que la regidora ha assenyalat la importància de l’assessorament personalitzat «l’atenció particular a cada vivenda pot esdevindre fonamental per tal d’aconseguir una veritable consciència com a societat de que les nostres accions quotidianes en matèria de residus són determinants en l’herència ambiental que deixarem a les generacions venidores», ha afegit.

Les persones interessades en participar en el procés de selecció per al lloc de coordinador/a hauran de presentar les presentar la sol·licitud d’inscripció i acompanyar-la dels documents que s’indiquen en la base tercera de les bases del 8 al 12 de març. Per al lloc d’assessor/a, el termini és del 15 al 23 de març. La presentació es podrà fer de forma telemàtica a través de la web del consorci de la Ribera (https://consorcidelaribera.sedipualba.es/catalogoservicios.aspx?area=&ambito=1) o presencialment a la seu del Consorci de la Ribera a Algemesí (c/de la Safor, 22) o a la Mancomunitat de la Ribera Alta (c/dels Tarongers, 116 d’Alzira).