Comença a Foios la vacunació a les persones majors de 90 anys

El pròxim dimecres es preveu acabar amb la vacunació dels majors de 90 anys

l Centre de Salut de Foios ha començat, aquest divendres, a administrar la vacuna contra la Covid-19 a les persones majors de 90 anys del municipi. A partir de les onze del matí, s’han començat a inocular les primeres dosis de la vacuna, encara que el procés de vacunació s’allargarà durant els pròxims dies. Des del Centre de Salut es prega a la ciutadania que estiga pendent del telèfon, ja que es contactarà per aquesta via per a concertar la cita.

El dia de la vacunació, es recorda que és important arribar puntual i amb el document identificatiu, ja que “les diferents dosis de les vacunes reconstituïdes han d’administrar-se al més prompte possible”.

Els primers veïns de Foios a vacunar-se han sigut Rosa Rausell i el tío Paco del Forn Vell, de 98 i 101 anys respectivament. Per al regidor de Salut, Paco Serrano, “es tracta d’una bona notícia, ja que ens fa estar un pas més a prop de posar fi a la pandèmia”. Així mateix, ha explicat que una vegada finalitze la vacunació de les persones del municipi majors de 90 anys, “es començarà amb els majors de 80”.

Tal com ha explicat Julio, coordinador d’Infermeria del Centre de Salut, “al llarg de la jornada, que s’ha desenvolupat sense incidents, hem vacunat a un total de 24 persones i, al llarg dels pròxims dies continuarem citant a més veïns i veïnes de Foios”. Així, es preveu que dimecres que ve, 24 de febrer, s’acabe la vacunació de les persones majors de 90 anys.

Finalment, des del Centre de Salut es demana a la ciutadania que no contacte per telèfon amb el Centre de Salut per a conéixer la seua data de vacunació, ja que l’ordre i la prioritat el determina Salut Pública.