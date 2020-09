Comença a Paiporta el curs 2020-2021 amb completa normalitat

Connect on Linked in

L’alcaldessa, Isabel Martín, i el regidor d’Educació, Alejandro Sánchez, han visitat alguns dels centres escolars de la localitat, on han pogut comprovar la bona marxa de l’inici del curs i la correcta aplicació de les mesures sanitàries de prevenció i protecció contra el virus

Paiporta ha viscut el seu primer dia del nou curs escolar amb completa normalitat i sense incidències. Els centres educatius paiportins han donat inici hui a les classes del curs 2020-2021 amb el desplegament de totes les mesures higièniques i sanitàries per donar les màximes garanties i seguretat tant a l’alumnat com al professorat per a una tornada a les aules amb els mínims riscos de contagi per coronavirus.

L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín i el regidor d’Educació, Alejandro Sánchez, han visitat alguns dels centres educatius paiportins, entre ells el CEIP L’Horta, on divendres passat es detectava un cas positiu asimptomàtic per coronavirus entre el professorat. Tant l’alcaldessa com el regidor han pogut comprovar en primera persona com, també a L’Horta, han començat les classes com estava previst i amb les màximes garanties de seguretat i l’aplicació de totes les mesures d’higiene i protecció contra el virus.



L’alcaldessa, Isabel Martín, ha felicitat la comunitat educativa paiportina per un inici sense incidències: “és emocionant tornar a veure les escoles plenes de vida, gràcies al treball durant les últimes setmanes i mesos per a garantir una tornada segura. Esperem que, complint les normes i protocols, es mantinga així durant tot el curs”. La dirigent paiportina ha afegit que “les xiquetes, xiquets i joves mereixien tots els esforços després d’uns mesos difícils a causa de la pandèmia”.

“Hem viscut un inici de curs molt positiu; tot ha marxat amb normalitat i com estava previst. Tenim una coordinació i un diàleg molt fluid entre l’equip de govern municipal i equips directius dels centres i famílies per tal d’actuar amb rapidesa i de manera eficaç, aplicant els Plans de Contingència dels centres i tots els protocols que marquen les Conselleries de Sanitat i Educació, per tal d’evitar contagis col·lectius en cas de possibles positius”, ha manifestat el regidor d’Educació.

Entre les mesures aplicades als centres, Martín i Sánchez han comprovat la disposició de mampares protectores o la senyalització als corredors i també als patis, on cada grup bombolla tindrà la seua pròpia zona definida, així com la distribució de taules i espais de separació als menjadors.

Les entrades a tots els centres escolars s’ha desenvolupat sense cap mena de problema i tant alumnat com famílies han mostrat tranquil·litat i normalitat en aquesta tornada a les classes. El dispositiu policial d’accés vianant segur ha tingut una bona acollida i les i els agents realitzant les tasques de control i vigilància no han ressenyat cap incidència. Quant a l’assistència de l’alumnat, ha sigut majoritària i les faltes puntuals referides han sigut per causa justificada.

Part de l’alumnat paiportí ha començat hui les classes i la resta continuarà fent-lo, de manera escalona, per cursos i nivells, al llarg d’aquesta setmana, segons la planificació que ha establert cadascú dels centres docents de la localitat.