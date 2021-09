Comença a Paiporta el nou curs escolar de manera satisfactòria

Print This Post

L’alcaldessa i el regidor d’Educació han visitat alguns dels centres educatius paiportins, on l’Ajuntament continua col·laborant per reforçar la protecció contra la covid

L’alumnat de Paiporta ha començat un any més el nou curs escolar. L’inici del curs 2021-2022 s’ha produït amb total normalitat i sense incidències a la localitat paiportina.

La tornada a les aules es produeix en el marc d’una evolució positiva de la pandèmia i del procés de vacunació, dins d’un escenari molt més favorable respecte al curs anterior. No obstant això, els centres educatius obrin les seues portes amb el desplegament de totes les mesures higièniques i sanitàries per donar les màximes garanties tant a l’alumnat com al professorat, amb els mínims riscos possibles de contagi per coronavirus.

L’alcaldessa de Paiporta, Maribel Albalat, i el regidor d’Educació, Alejandro Sánchez, han visitat alguns dels centres educatius paiportins, entre ells el CEIP Lluís Vives, el Col·legi La Inmaculada o el CEIP Rosa Serrano. Tant l’alcaldessa com el regidor han pogut comprovar en primera persona el bon desenvolupament de la tornada a les aules paiportines, així com l’alegria i l’optimisme que es transmet entre alumnat i comunitat educativa.

Per a Albalat “hui és un dia molt important per a les famílies, xiquets i xiquetes, joves i comunitat educativa en general. Afrontem novament un inici de curs en el marc d’una situació inèdita, però de la que hem aprés molt amb l’experiència del curs passat. Hem de felicitar-nos totes i tots pel comportament exemplar de menuts i menudes i també per l’èxit en l’aplicació dels protocols anticovid de protecció que és fruit del treball coordinat i en col·laboració entre institucions, centres educatius i famílies”.

Per la seua part, el regidor d’Educació ha destacat molt positivament “la dotació per part de Conselleria de tres noves aules de 2 a 3 anys per a Paiporta; l’increment més important en tota la comarca”. Així mateix, Sánchez ha expressat que la seua àrea enceta aquest nou curs “amb molt d’optimisme, però sense oblidar la prudència perquè el virus encara conviu de manera molt present amb nosaltres”.

La Regidoria d’Educació ha treballat de manera coordinada amb la resta d’àrees municipals per posar en marxa diferents accions i mesures de seguretat per previndre el risc de contagi. És el cas del pla d’accés segur als col·legis de Policia Local, en funcionament des del passat curs, que permet ampliar l’espai d’accés per als vianants als centres escolars, facilitant les entrades i eixides segures a famílies i escolars.

Una altra de les mesures de reforç que aquest curs es mantindrà seran els cinc monitors i monitores per a ajudar en les entrades i eixides diàries als centres. També es farà efectiu l’augment de personal del servei de menjador.

La neteja i higiene dels centres i els seus diferents espais també serà una de les qüestions prioritàries en aquest curs. Així doncs, en matèria de desinfecció i higiene, el personal d’Espai continuarà desenvolupant tasques de neteja intensiva als centres educatius de forma permanent al llarg de tot aquest curs escolar.

Noves ajudes y subvencions en matèria educativa

Entre les novetats més importants que entraran en vigor aquest curs es troben les dues noves ajudes que ha posat en marxa la Regidoria d’Educació per a l’escolarització en centres Infantils de Primer Cicle i al transport de jove estudiantat.

Es tracta de noves fórmules que aposten per fer més accessible l’educació a totes les famílies paiportines. En total, es destinaran 31.000 euros per a l’escolarització en escoletes i 25.000 euros per al transport jove. El termini de presentació de les primeres romandrà obert fins al pròxim 15 de setembre. Pel que fa a les ajudes al transport, es podran demanar a partir de l’1 d’octubre.

“Sempre ha sigut una prioritat per a aquest govern apostar per l’educació. Amb aquestes subvencions el que fem és reforçar eixa educació que no és obligatòria. La inversió en educació és sempre una inversió en un futur millor”, ha conclòs l’alcaldessa.