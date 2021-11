Comença #AbastosConViu, la primera setmana cultural d’Abastos

Connect on Linked in

Luisa Notario: “Abastos conviu és el resultat d’un treball conjunt entre vocals de la Junta Municipal d’Abastos amb veïns i veïnes dels diferents barris”

La Junta Municipal del districte d’Abastos, celebrarà del 21 de novembre al 2 de desembre la seua primera setmana cultural. El programa d’activitats ha sigut dissenyat i organitzat pels grups de treball que conformen la Junta Municipal i que estan integrats pels vocals dels diferents grups polítics i per veïns i veïnes dels barris. Entre les propostes destaquen les rutes guiades, una sèrie d’itineraris per a descobrir les riqueses arquitectòniques del districte, jornades que aborden problemàtiques socials com la Violència de gènere o diversos tallers que persegueixen millorar competències tan diferents com l’alfabetització digital, especialment de les persones majors o la intel·ligència emocional.

La regidora de Gestió de Recursos i presidenta de la Junta Municipal d’Abastos, Luisa Notario ha assenyalat que “#AbastosConViu és el resultat d’un treball conjunt entre polítics i veïns i veïnes del barri . Al llarg de l’any s’ha treballat en diferents grups en els quals cada participant ha aportat idees o plantejat necessitats que després s’han transformat en tallers o jornades. A més moltes de les activitats son realitzades per diverses associacions o entitats culturals del districte com ara bandes de música, grups de teatre o falles”. El projecte es va iniciar amb activitats soltes que es realitzaven durant l’any i que ara hem agrupat en un temps concret i sota el nom de Abastos ConViu, que replega molt be l’esperit d’este projecte”, ha afirmat la regidora.

Les activitats són gratuïtes. Notario ha convidat a “tota la ciutadania, del districte d’Abastos i de la resta de la ciutat a participar i gaudir dels actes”.

Un dels objectius que perseguix #AbastosConViu és incentivar el comerç del barri, per a això s’han organitzat activitats específiques en els mercats de Castella i Jerusalem, com a degustació de productes, manualitats o tallers per un consum responsable. Durant la setmana també se celebrarà una festa de Benestar Animal i un taller d’Art Urbà que tindran lloc al Parc de l’Oest.

La setmana finalitzarà el 2 de desembre amb l’acte de lliurament dels premis Institucionals de la Junta d’Abastos, que enguany han anat a parar al dirigent veïnal Antonio Góngora, a la llibreria Futurama i a l’Associació Mestres Campaners de València. Estos premis reconeixen, la trajectòria de persones o col·lectius que han col·laborat de manera especial amb els diferents barris del disticte.