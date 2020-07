Comença el Campus d’Estiu de Paiporta

Connect on Linked in

Desenes de xiquetes, xiquets i joves inicien les activitats lúdiques i esportives de la Regidoria de Joventut i Esports amb totes les mesures de seguretat

El poliesportiu municipal de Paiporta ha acollit aquest dilluns l’inici del Campus d’Estiu, organitzat per la Regidoria de Joventut i Esports amb l’objectiu d’oferir una alternativa lúdica, esportiva i d’oci a xiquetes, xiquets i joves de la localitat durant el mes de juliol. El campus, que compleix totes les mesures de seguretat dictades per les autoritats sanitàries per a evitar contagis de coronavirus Covid-19, és també un respir per a les famílies i un important suport a la conciliació familiar després de mesos de confinament.



Les activitats tenen lloc de dilluns a divendres entre les 9.00 i les 14.00 hores. L’entrada es realitza de manera escalonada per a evitar aglomeracions, i la ràtio de xiquetes i xiquets per monitor o monitora ronda les 10 persones. A més, els efectes personals dels usuaris i usuàries es guarda amb distància de seguretat. Com en anteriors ofertes lúdiques i d’oci organitzades per la Regidoria de Joventut i Esports, el Campus s’ha oferit a criatures i joves de 8 a 16 anys a un preu de 54 euros per torn, amb dos torns al llarg del mes de juliol.



A més de l’alternativa oferida per la Regidoria de Joventut i Esports, el Servei Municipal d’Esports ha col·laborat en el campus organitzat pel Club de Karate Tamashi-Do de Paiporta, que també ha començat aquest dilluns. L’activitat se suma a altres en què també ha participat l’SME, com són els campus del Paiporta CF i el Club de Futbol E1 Valencia-Paiporta. Tots tres es porten a terme en instal·lacions municipals i amb el mateix protocol de seguretat.