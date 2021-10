Comença el cicle de xarrades ‘Tardor Feminista’ de Mislata

Connect on Linked in

Tres ponents de prestigi posen sobre la taula temes tan transcendents dins del feminisme, i de la pròpia societat en general, com la comunicació i la imatge de la dona, el no amor o la legitimació cultural de la violència contra les dones



El cicle de xarrades Tardor Feminista, organitzat des de l’àrea de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Mislata, ha tornat un any més a la programació que ofereix la Casa de la Dóna de Mislata, un dels centres de dones amb major dinamisme i participació de la zona metropolitana de València. Amb aquesta activitat, que va comptar amb un gran èxit de participació i públic en la seua anterior edició, es pretén conscienciar a la ciutadania sobre les diferències que continuen existint en qüestió de gènere en diferents àmbits socials.



L’acte inaugural, que es va celebrar en el teatre del Centre Cultural Carmen Alborch, va estar presidit per la vicealcaldessa de Mislata, María Luisa Martínez Mora, i al qual també van assistir la regidora de Dona i Polítiques d’Igualtat, Carmen Lapeña i altres membres de l’equip de govern. Martínez Mora va destacar la importància de les polítiques municipals que aposten per la igualtat real i els drets de les dones, “programes com aquest són reflexos d’una acció de govern que aposta pel feminisme com un dels eixos transversals en les seues polítiques”.



L’encarregada d’obrir el cicle Tardor Feminista va ser Yolanda Domínguez, artista visual, fotògrafa i activista espanyola, qui va exposar en la seua ponència, Canviar les imatges per a canviar el món, com influeixen aquestes i de quina manera ens relacionem amb elles, ja segons Domínguez, “la mirada mai és innocent, sinó apresa. Les imatges són l’eina perfecta per a transmetre d’una manera ràpida però també, per a manipular i controlar les decisions i per això, hem de conéixer com funciona el llenguatge visual per a protegir-nos davant els missatges que transmeten els mitjans”.

Tardor Feminista té altres dues cites en el Carmen Alborch de Mislata. La pròxima, serà el 3 de novembre amb Marina Marroquí, experta en violència de gènere en l’adolescència i autora del llibre Això no és Amor, on relata les seues pròpies experiències amb la violència de gènere, de la qual va ser víctima entre els 15 i els 19 anys. L’última de les conferències, la impartirà l’escriptora Laura Freixas el 17 de novembre. Freixas, parlarà dels codis culturals al cinema, els llibres o la publicitat legitimen la violència masculina sobre les dones.