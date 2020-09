Comença el curs escolar a Picassent amb totes les mesures de seguretat i salut

Connect on Linked in

El curs ha començat al municipi i ho ha fet amb totes les mesures de seguretat i salut estipulades pel consistori i en coordinació amb els centres escolars i la Policia Local.



Els i les escolars del municipi s’han donat cita este matí i de forma puntual a cadascun dels centres ubicats al municipi per donar inici a un curs 2020/2021 que es presenta diferent a causa de la pandèmia global sanitària provocada per la Covid19.



En les últimes setmanes, s’ha treballat de valent i de forma coordinada per establir unes mesures de seguretat per a totes les persones involucrades en la tornada a les aules. Així, d’entre les mesures portades a terme pel consistori cal destacar el tall dels carrers pròxims als centres escolars així com la prohibició en l’aparcament als carrers d’entrada i eixida de les escoles per facilitar així l’espai urbà i que les famílies pogueren guardar la distància de seguretat establerta. El dispositiu policial ha controlat des de primera hora del matí que estes i altres mesures es portaren a terme amb la màxima normalitat.



L’alcaldessa Conxa Garcia, qui ha estat en tot moment pendent de la jornada matutina ha volgut subratllar i agrair al respecte l’esforç i el treball extraordinari de la comunitat educativa per a organitzar els centres d’una manera segura i així poder atendre els escolars amb la màxima seguretat.