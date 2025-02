Comença el període per triar la llengua principal en l’educació dels teus fills i filles

Ara tens dret a triar la llengua principal en què es rebrà l’educació en el teu centre educatiu durant els pròxims anys. Es tria a través d’un procediment telemàtic en la Secretaria Digital. La llengua base en cada nivell del teu centre es decidirà en funció dels percentatges de vots establerts per la Llei de llibertat educativa.

Poden votar les famílies o representants legals de l’alumnat de centres d’Educació Infantil i Primària, i els tres primers cursos d’ESO.

En les zones de predomini lingüístic castellà, la llengua base per defecte serà el castellà, però també és possible triar llengua base. En cas que hi haja demanda suficient de l’ús com a llengua base del valencià, l’Administració educativa adoptarà les mesures necessàries per a satisfer-la.