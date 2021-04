Comença el procés participatiu per a definir el Pla de Cooperació de L‘Ajuntament d’Alzira

Print This Post

En el dia d’ahir va tindre lloc a la Casa de la Cultura la primera jornada de participació per tal de definir les línies estratègiques que han de guiar el Pla de Cooperaci ó de l’Ajuntament.

En la sessió participaren un total de 15 entitats del municipi, entre les quals es troben: Creu Roja, Manos Unidas, CEPAIM, Associació Medi Ambient, Biblioteca Solidària Missionera, Norte Perdido, La Vicuña, Pau i Solidaritat, Escoles Solidàries o La Ribera en Bici-Ecologistes, així com altres persones a títol individual i tècniques de l’Ajuntament de l’àrea de Serveis Socials i Igualtat.

En l’acte participaren també la Regidora de Modernització, Cooperació i Joventut, Letícia Piquer i l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, qui va destacar la importància d’incloure a la societat civil en la formulació de polítiques públiques i l’aposta decidida del consistori per la cooperació tant dins del municipi, com a nivell internacional. D’altra banda, la regidora va subratllar que “la cooperació no es limita a ajudar a persones que estan necessitades, sinó que també és necessària la conscienciació i el foment de l’educació en la nostra pròpia societat”.

“Alzira compta amb un teixit associatiu molt potent i volem que siguen part de l’acció del govern. Amb este procés participatiu les entitats i l’Ajuntament consensuem les accions que durem a terme els propers anys”, afirma l’alcalde. “A més, afig, les entitats i el govern municipal hem de treballar colze a colze, així millorarem”

En la sessió d’ahir es va realitzar un mapa d’actors que treballen a Alzira en l’àmbit de la cooperació i remarcant la potència associativa que existeix al municipi i es van proposar altres agents que poden sumar-se a l’elaboració d’este pla estratègic. En total es realitzaran tres tallers i els seus resultats començaran a implementar-se a partir de l’estiu.

L’Ajuntament agraix a les entitats la resposta a la convocatòria i es compromet a dur endavant les propostes que arriben a consens.