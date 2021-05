Comença el servei exclusiu de recollida de cartó per als comerços i empreses d’Alginet

Tots els dijous, un servei exclusiu recull el cartó a la porta dels comerços i de les empreses

A les 14.30 h de la vesprada començava el nou servei que ha contractat la regidoria de Comerç i indústria de la localitat d’Alginet. Un servei que consisteix en la recollida, porta a porta, del cartó comercial del municipi. Una iniciativa que, tal com comentava Elia Ferrer, regidora de comerç i indústria, “té com a objectiu recuperar i garantir el reciclatge de tots els cartons generats, facilitant aquesta labor als comerços del municipi i evitant que aquests residus acaben abarrotant els contenidors de residus domèstics”. “Per a utilitzar aquest servei gratuït per als comerços i empreses, només han de traure el cartó, a la porta del seu establiment, cada dijous a les 2 de la vesprada”, comentava Ferrer. Un servei dut a terme per l’empresa Sucemart, on els comerços i empreses han de depositar els cartons plegats i apilats a la porta del comerç mitja hora abans de l’horari de recollida, posteriorment els operaris de l’empresa passen en l’horari establit per la porta de l’establiment i s’encarreguen de la seua retirada. Amb aquest nou servei, que es duu a terme els dijous de 14.30 a 17.30 h, es garanteix la neteja dels nostres carrers, així com contribuir a la cura del medi ambient.