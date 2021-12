Comença el Taller d’Ocupació “Burjassot Agenda 2030”, promogut per l’Ajuntament de Burjassot

Connect on Linked in

L’1 de desembre de 2021, ha començat a Burjassot el Taller d’Ocupació “Burjassot Agenda 2030” que té com a objectiu el desenvolupament d’un projecte educatiu per a l’ocupació i la millora de zones verdes, com a mesura de compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030. La celebració d’aquest Taller d’Ocupació en el municipi és possible gràcies a la subvenció rebuda de la Generalitat Valenciana, a través de LABORA, que ascendeix a 482.716, 80 euros. Per part seua, el Consistori ha realitzat una aportació municipal al Taller d’Ús de 55.711,25 eros.

Aprofitant el primer dia de classe, l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, ha visitat als beneficiaris i beneficiàries del Taller, en companyia dels regidors i regidores de Governació, Serveis Municipals, Promoció Econòmica i Educació.

Del Taller d’Ocupació “Burjassot Agenda 2030”, promogut per l’Ajuntament de Burjassot, es beneficien 25 persones, entre alumnes-treballadors i personal docent. Tot el període de desenvolupament del Taller d’Ocupació estarà destinat a la formació, en alternança amb el treball i la pràctica professional, a través de la formalització d’un contracte per a la formació i l’aprenentatge.

El programa es divideix en dos grups formatius. El primer grup, amb deu alumnes i alumnes, cursarà dos certificats de professionalitat: Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria (AGAO0108) i Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes (AGAO0208). El segon grup cursarà el certificat de professionalitat de nivell 3 d’Interpretació i educació ambiental (SEAG0109).

Els Tallers d’Ocupació són programes mixtos de formació i ocupació cofinançada, que tenen per objecte millorar la ocupabilidad de les persones demandants d’ocupació a les quals va dirigit, mitjançant la realització d’obres o serveis d’utilitat pública o interés social.