Comença ‘Inquiet’, el nou programa d’activitats esportives i d’arts escèniques del Centre Jove i l’SME de Paiporta

L’objectiu de la Regidoria de Joventut i Esports és fomentar els espais de relació segurs per a joves, combatre el sedentarisme i promoure el creixement personal després del confinament. Les activitats són gratuïtes i la preinscripció comença el 13 d’octubre



La regidoria de Joventut i Esports de l’Ajuntament de Paiporta posa en marxa ‘Inquiet,’ un programa d’activitats esportives i arts escèniques adreçades i pensades, especialment, per a persones de 12 a 18 anys. La preinscripció per al programa comença el 13 d’octubre al web municipal.

El programa parteix de realitats com l’abandonament freqüent de les activitats esportives durant l’adolescència, especialment, entre les xiques, com a conseqüència de la pressió pels estudis o per l’aparició de noves formes de relació i oci vinculades a les noves tecnologies. És possible també que l’abandonament es dega a que no troben una oferta esportiva adaptada a les seues motivacions.

Per això el programa Inquiet, amb la clara intenció de reduir el sedentarisme i fomentar els beneficis saludables de l’esport, planteja activitats esportives no competitives i en la línia dels seus interessos: entrenament runner, GAP, Kangoo jump i zumba.



D’altra banda, Inquiet inclou també activitats de l’àmbit de les arts escèniques les quals, a més d’afavorir l’activitat física, incideixen en el creixement personal en la mesura en què milloren l’autonomia, l’autoestima i el coneixement d’un mateix, afavoreixen el pensament crític i el treball en equip. En aquest sentit, les activitats programades són afro dance, ball urbà, circ i iniciació a la improvisació teatral.

El programa Inquiet cobra especial rellevància en un contexten què el confinament derivat de la crisi sanitària generada pel Covid-19 ha tingut conseqüències molt negatives sobre la socialització dels i les adolescents.

Aquest col·lectiu s’ha vist privat durant mesos dels seus espais de relació habituals i, actualment, les mesures de prevenció de contagis dicten unes normes de relació social que resulten complicades de dur a terme per als que es troben en una etapa vital en què el grup d’iguals és el principal espai de creixement personal, i en la que les relacions personals i de proximitat són de primera necessitat.

Per este motiu, el programa Inquiet es planteja també com a objectiu oferir als xics i xiques d’entre 12 i 18 anys espais de relació segurs que ajuden a pal·liar els efectes negatius del confinament en els seus processos de socialització.

En activitats d’oci que compten amb un protocol de seguretat específic en relació al Covid-19 i on la participació requereix del compliment obligatori de les mesures de protecció, es converteix en una mesura de sensibilització i educació potent de cara a la presa de decisions positives sobre els comportaments de risc enfront del virus i a l’adquisició d’hàbits de vida saludables.



Activitats, que començaran a finals d’octubre i duraran fins desembre, formen part d’una primera part del projecte que busca generar grup i motivar als i les joves a continuar en la pràctica d’activitats esportives i escèniques. A la fi d’esta primera fase es valorarà la continuïtat de la programació de forma regular i la incorporació de noves disciplines.