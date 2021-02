Comença la campanya informativa per a la instal·lació del 5é contenidor

Connect on Linked in

El contenidor marró s’incorporarà a partir del 15 de febrer i en ell s’hauran de dipositar les restes d’aliments i altres matèries orgàniques



Durant estos dies ha començat la campanya informativa a peu de carrer per a la instal·lació del contenidor marró o contenidor de matèria orgànica que s’incorporarà a partir del 15 de febrer, coincidint amb l’inici del nou contracte de Servei de Recollida de Residus Urbans. Fins el 20 de febrer, els educadors i educadores de la Mancomunitat de la Ribera Alta estaran a 3 punts informatius fixes per facilitar informació i resoldre els dubtes de la ciutadania al voltant de la instal·lació del contenidor de matèria orgànica i en nou calendari de recollida.

Els punts d’informació estan ubicats a la Plaça Major, Mercat Municipal i davant del Centre de Salut de dilluns a divendres de 9:00 a 13.30 hores i per les vesprades de 17:00 a 18:00 hores al Passeig. El dissabtes també hi hauran punts d’informació de 9 a 13:30 hores al Mercat i al Passeig.

En el contenidor marró hauran de separar-se les sobres d’aliments i matèries orgàniques d’aquelles altres restes que no són orgàniques: per exemple, bolquers, compreses, tovalloletes, gases, màscares, utensilis trencats o en desús, restes de neteja, etc. que hauran de continuar dipositant-se en el contenidor gris. Amb la incorporació d’este cinquè contenidor, l’Ajuntament de Carcaixent s’adapta ja a les normatives europees i de la Generalitat Valenciana que obliguen a que tots els municipis tinguen incorporat l’any 2021 el contenidor de matèria orgànica.

Ana Garrigues, regidora de Medi Ambient, ha recordat que estem davant d’un moment molt important “qualsevol canvi en les rutines diàries comporta un període d’adaptació i un xicotet esforç personal, per això és molt important el paper d’acompanyament que estan fent les i els educadors ambientals que van a estar els propers dies al nostre abast per a solucionar qualsevol tipus de dubte que ens puga sorgir sobre el nou sistema, però sobretot per conscienciar-nos sobre la transcendència que té separar els nostres residus per a la cura del medi ambient”, assegura la regidora.

La regidora ha convidat a la ciutadania a apropar-se als punts d’informació per tal de preguntar i informar-se o si ho prefereixen, també poden cridar al 663255877 on els atendran de forma personalitzada. A més, tota la informació està accessible en la web https://recollida-residus.manra.org/

Paco Salom, alcalde de Carcaixent, per la seua part ha posat de relleu que el dia 15 entra en vigor el nou contracte de recollida de residus amb el que s’espera solucionar les carències que ha vingut presentant el servei en la localitat en els últims mesos «a ningú se li escapa que una correcta gestió dels nostres residus passa necessàriament per un servei eficient de recollida de fem, cosa que no s’estava produint per la pròrroga del contracte anterior i que se solucionarà en un parell de setmanes amb nous contenidors i una nova empresa al càrrec».

El 15 de febrer entrarà en vigor el nou contracte de Recollida de Residus que serà prestat per la Mancomunitat de la Ribera Alta a través de l’empresa CESPA. El servei inclourà els residus corresponent a les restes orgàniques i les fraccions resta, paper-cartó, envasos lleugers i vidre en el sistema de «contenidors temporals», sistema que va ser el més votat en el procés participatiu celebrat el passat mes de gener, si bé en les urbanitzacions i disseminats hi haurà contenidors fixes convencionals. El nou contracte inclou el canvi de contenidors temporals al carrer i el repartiment d’un poal per a les restes orgàniques que es repartirà per cada domicili a partir del març.