Comença la fase de votació dels Pressupostos Participatius d’Alcàsser

La votació popular estarà oberta fins al pròxim 30 de juny

Arranca la fase final dels pressupostos participatius d’Alcàsser.

Després de la recollida de propostes, i de la valoració tècnica d’aquestes, fins al pròxim 30 de juny estarà oberta la fase de votació popular en la qual els veïns i veïnes del municipi podran donar suport a les propostes de millora que resulten més interessants.

Sens dubte, una oportunitat única per a involucrar a la població en les polítiques municipals.

La publicació de les propostes guanyadores es durà a terme el 5 de juliol, momento en el qual es coneixerà quins projectes posarà en marxa l’Ajuntament d’Alcàsser al llarg d’enguany.

Per a aquesta tercera edició dels pressupostos participatius, la corporació municipal ha invertit un total de 45.000 €.

Per a l’alcaldessa del municipi, Eva Zamora, aquesta iniciativa és fonamental per a obrir l’ajuntament a la ciutadania i, sobretot, per a escoltar les necessitats reals dels veïns i veïnes.

Eva Zamora anima a tota la ciutadania a formar part d’un procés que ja s’ha consolidat i que, any rere any, compta amb una major participació.

Per a participar, només serà necessari entrar en l’enllaç participa.alcasser.es