Comença la I Copa President de la Diputació de València de Raspall d’Elit Femenina

El diputat d’Esports, Andrés Campos, junt a Elvira López, Santi Navarro i Ricardo Sales, vicepresidenta i vicepresidents de la Federació de Pilota Valenciana, ha presentat este matí la I Copa President de la Diputació de Raspall d’Elit Femenina, que comença demà en el trinquet de Piles.

Durant la presentació, Andrés Campos ha incidit en el compromís per la igualtat de la Diputació, que amb la creació d’este campionat “promou la professionalització de les jugadores de pilota, donant visibilitat sense perdre el caràcter popular que fa que el joc de la pilota forme part de la identitat valenciana.

Santi Navarro ha subratllat que esta I Copa President de la Diputació és un campionat molt atractiu tant per a l’espectador com per a les pròpies jugadores.

Durant la trobada s’ha donat a conéixer la composició dels equips, així com el calendari de les 12 partides que componen el torneig, i que es disputaran en els trinquets de Bellreguard, Guadassuar, Oliva, Piles i Sueca.

Després de la disputa de les dotze partides programades, la final tindrà lloc dissabte que ve, 26 de febrer.