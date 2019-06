Comença la instal·lació de la nova gespa artificial dels camps de futbol de Parc Central

Print This Post

Els camps de futbol de Parc Central comptaran després de les vacances amb una nova gespa artificial d’última generació. L’Ajuntament de Torrent ha iniciat aquesta setmana la substitució de l’actual gespa dels dos camps de futbol 11, una superfície aproximada de 16.000 metres quadrats. La renovació forma part de la llista d’Inversions Financerament Sostenibles (IFS), obres i millores que són possibles gràcies al superàvit de 4,6 milions d’euros amb els quals es va tancar l’exercici de 2017.

La nova gespa complirà els valors de qualitat, és fibra monofilamento resistent als raigs UVA, alta resistència a les temperatures i variacions climatològiques. La durada de l’execució de l’obra, amb un pressupost d’al voltant de 485.000 €, s’estima en dos mesos. Els treballs s’executaran en dues fases diferenciades, que abastaran primer la meitat de la superfície, que abasta un camp de futbol-11, i posteriorment el següent camp, amb la finalitat que l’activitat esportiva pot continuar de forma ininterrompudament. El color de les línies serà blanc en futbol 11 i groc en futbol 7. L’actuació consisteix concretament en la reposició de materials i elements obsolets i en la reparació d’una superfície de joc, de manera que no s’alterarà cap element estructural.

En la gespa actual pràcticament no té altura del fil (filament), únicament s’aprecien els grans de cautxú que constitueixen el farciment, la qual cosa comporta una superfície amb deficiències per a la pràctica de l’activitat esportiva. També s’han detectat deficiències quant a l’evacuació de l’aigua, per la qual cosa, prèviament, es durà a terme la neteja i l’adequació de la xarxa de desguàs.

Noves instal·lacions

El canvi de gespa no és l’única millora en aquestes instal·lacions. L’Ajuntament de Torrent, en col·laboració amb AQA, empresa concessionària de les instal·lacions de la ciutat de l’esport, ha finalitzat les actuacions de millores realitzades a la ciutat esportiva. Amb una inversió de més d’1.000.000 €, s’han aconseguit corregir antigues deficiències, així com augmentar i reformar espais per a tindre unes instal·lacions esportives referent en modernització i qualitat.

Entre les últimes accions realitzades al llarg de tres anys s’ha creat i dissenyat una nova sala de fitness, on s’ha renovat part de l’equipament amb noves màquines cardiovasculars i noves bicicletes de cicle indoor amb connectivitat i alta gamma.