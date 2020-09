Comença la redacció del projecte de centre de dia de Vil·la Amparo a Paiporta

L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, i el regidor de Benestar Social, Rafa Gadea,així com el d’Urbanisme, Pep Val, han realitzat aquest divendres una visita a Vil·la Amparo acompanyats de tècnics municipals i de l’empresa adjudicatària de la redacció del projecte del futur centre de dia.

L’antiga casa de la família Olcina, situada a la carretera de València i ara de propietat municipal, es convertirà en un centre per a les persones majors, després de les gestions realitzades per l’Ajuntament davant la conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, a més de la dotació pressupostària per a cobrir tots els tràmits previs a l’inici de les obres.

Els tràmits portats a terme a iniciativa del govern, tant en aquesta legislatura com en l’anterior, han obtingut el suport de tota la corporació municipal en els diferents plenaris en què s’han plantejat modificacions de crèdit i canvis d’ús de la instal·lació.

“El projecte de Vil·la Amparo continua avançant, i esperem que molt prompte les persones majors del poble i les seues famílies puguen disfrutar d’un equipament necessari, atesa la composició de la piràmide poblacional de Paiporta, i de l’absència d’un centre de dia a la nostra localitat”, ha afirmat l’alcaldessa, Isabel Martín.

El regidor de Benestar Social, Rafa Gadea, ha afegit que “ja tenim el compromís de la conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives d’ajudar-nos, tant en l’execució del projecte com en la gestió posterior i, en poc temps, el centre de dia de Vil·la Amparo serà una realitat”.

En la redacció del projecte es coneixeran totes les característiques del futur centre de dia, com són el nombre de persones usuàries que podrà acollir, entre altres detalls.

La redacció del projecte es portarà a terme en els pròxims cinc mesos com a pas previ per a l’adjudicació en concurs públic de l’execució de l’obra. Tot i que encara no es pot precisar una data concreta per a la posada en marxa del centre, els tràmits i pasos previs a la construcció s’estan complint i el procés continua avançant a bon ritme.

