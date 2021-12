Comença la rehabilitació de la Casa de les Roques, immoble del segle XV, per a garantir la seua conservació i tots els elements del Corpus

Print This Post

La Junta de Govern Local de València aprovarà demà divendres l’adjudicació de les obres de rehabilitació de la Casa de les Roques, un projecte de recuperació i posada en valor d’un immoble que data del segle XV, tal com ha explicat la regidora de Gestió de Recursos, Lluïsa Notario, qui ha donat a conéixer els detalls de la intervenció.

El Museu del Corpus-Casa de les Roques és un immoble de propietat municipal conformat per dos àrees connectades: la Casa de les Roques (del segle XV) i l’edifici del Museu del Corpus (del segle XVIII).

El regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, ha qualificat l’aprovació de la licitació de les obres que efectuarà demà la Junta de Govern Local com “una bona notícia per a tota la ciutat, i especialment per a les persones amants de les festivitats i de la tradició del Corpus”.

L’Ajuntament va posar en marxa l’any 2015 el Pla d’Intervenció en edificis amb valor patrimonial i social, que ha permés invertir més de 4 milions d’euros en aquest àmbit, amb accions com la rehabilitació de la Casa del Senyor de l’Alqueria del Moro, el xalet d’Aben Al-Abbar o la Casa Natalícia de Sant Vicent Ferrer; unes intervencions per recuperar i millorar l’estat del patrimoni cultural de València.