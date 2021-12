Comença la rehabilitació de la Casa de les Roques, immoble del segle XV, per a garantir la seua conservació i tots els elements del Corpus

Connect on Linked in

Durant el mig any que durarà la intervenció, el Museu del Corpus estarà obert al públic

La Junta de Govern Local aprovarà demà divendres l’adjudicació de les obres de rehabilitació de la Casa de les Roques, un projecte de “recuperació i posada en valor, de la manera més respectuosa, d’un immoble que data del segle XV, profundament arrelat en la història de la ciutat”, tal com ha explicat la regidora de Gestió de Recursos, Lluïsa Notario, junt amb el regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana. Els dos edils han donat a conéixer els detalls de la intervenció, que suposarà una inversió municipal d’una mica més de 290.000 euros.

L’UTE (Unió Temporal d’Empreses) Contrafforte-Donet SL ha resultat adjudicatària del projecte, per un import de 290.400,27 euros (el pressupost de licitació s’havia fixat en 325.560,85 €) i un termini d’execució de sis mesos. Tal com ha explicat Lluïsa Notario, “el projecte pretén recuperar i posar en valor l’immoble de la manera més respectuosa possible, atenent-ne els orígens i totes les intervencions que s’han fet al llarg del temps”.

El Museu del Corpus-Casa de les Roques és un immoble de propietat municipal conformat per dos àrees connectades: la Casa de les Roques (segle XV) i l’edifici del Museu del Corpus (segle XVIII). La construcció de la Casa de les Roques va ser ordenada per Pere el Cerimoniós entre els anys 1435 i 1447, amb la finalitat de guardar les Roques i els objectes que acompanyaven la processó del Corpus. De fet, en la seua façana destaca l’enorme porta per on ixen les Roques. “És un edifici amb un alt valor històric i cultural de la nostra ciutat, profundament arrelat en la nostra història i en el nostre patrimoni”, ha afirmat la regidora.

L’any 2019, i davant la sospita que l’immoble poguera patir danys estructurals, es va decidir tancar l’espai per raons de seguretat. “I hem aprofitat per a fer una rehabilitació d’este espai tan emblemàtic de la nostra ciutat, que millorarà considerablement les condicions de conservació de les Roques”, ha explicat Lluïsa Notario.

Els detalls de la intervenció

La intervenció prevista inclou tractament d’humitat en els murs perimetrals i pilars; l’actuació sobre l’estructura i l’entramat de fusta; el recrescut d’ampit perimetral de la claraboia; l’actuació en cobertes inclinades; les millores en el sistema d’evacuació d’aigües pluvials; la rehabilitació de la façana; treballs de fusteria; instal·lació elèctrica; instal·lació d’il·luminació, i tractament contra agents xilòfags, entre altres previsions. El projecte ha sigut redactat per l’arquitecta María Vela Gracia.

79.000 visites

El regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, ha qualificat l’aprovació de la licitació de les obres que efectuarà demà la Junta de Govern Local com “una bona notícia per a tota la ciutat, i especialment per a les persones amants de les festivitats i de la tradició del Corpus”. Galiana ha recordat que el Museu del Corpus va ser reconegut com a espai museogràfic per la Conselleria de Cultura en 2018, i ha subratllat l’adequació efectuada, amb elements audiovisuals, informació en 9 idiomes, i altres iniciatives, que han consolidat la seua projecció. De fet, l’any 2019 el Museu va registrar 79.000 visites (les xifres de 2020 i 2021 estan afectades per les restriccions de la pandèmia).

A més, ha continuat el regidor, l’Ajuntament ja ha actuat també en la rehabilitació d’algunes de les Roques històriques, com les denominades San Miguel, València, La Puríssima o Diablera, i es preveu continuar amb esta labor una vegada concloguen els treballs sobre l’immoble.

La regidora Lluïsa Notario ha explicat també que l’empresa adjudicatària de les obres ja ha analitzat i previst la possibilitat de traslladar les Roques a un espai alternatiu, amb la finalitat de garantir la seua protecció. De ser necessari el seu trasllat, s’ha definit ja el protocol per a això, que es realitzaria en horari nocturn i amb supervisió de personal especialitzat.

4 milions € en rehabilitació arquitectònica des de 2015

La rehabilitació de la Casa de les Roques és “una intervenció més de totes les que estem impulsant des del mandat anterior per a rescatar i preservar el nostre patrimoni arquitectònic, especialment en casos com este, tan arrelats a la cultura de la nostra ciutat”, ha subratllat la regidora de Gestió de Recursos. Com és conegut, l’Ajuntament va posar en marxa l’any 2015 el Pla d’Intervenció en edificis amb valor patrimonial i social, que ha permés invertir més de 4 milions d’euros en aquest àmbit, amb accions com la rehabilitació de la Casa del Senyor de l’Alqueria del Moro, el xalet d’Aben Al-Abbar o la Casa Natalícia de Sant Vicent Ferrer; així mateix, s’han efectuat en este context tasques, estudis i investigacions arqueològiques prèvies a projectes de rehabilitació com el de l’Alqueria Falcó, o treballs de consolidació o manteniment com les més recents realitzades en l’Alqueria Gaspar Bono. “Fins ara –ha conclòs Lluïsa Notario- hem realitzat intervencions en més de 20 edificis de la ciutat”.