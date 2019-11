Comença la rehabilitació del Trinquet municipal

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Carlet ha iniciat la licitació de la primera fase de les obres de rehabilitació del Trinquet municipal.



Unes obres que s’encetaran abans que finalitze l’any i que començaran amb la rehabilitació integral de la coberta de l’immoble. En esta primera actuació, i a causa del mal estat de les galeries, es pretén dotar de seguretat les instal·lacions per a poder utilitzar el trinquet per als entrenaments de l’Escola de Pilota i adaptar les galeries a la normativa vigent. En esta rehabilitació de l’edifici, es projecta la renovació de les cobertes, que inclou les dos galeries. Al mateix temps es reduïx el terreny de joc de 55 m a 52 per a ampliar-ne l’ús i no limitar-lo als professionals. L’habitatge del carrer del Ravalet ubicat en la part de darrere de l’edifici quedarà pendent de rehabilitar-se més endavant per a altres usos complementaris.



Esta primera intervenció està valorada en 100.000 euros i té per objecte la seguretat i estabilitat de la instal·lació, que s’està deteriorant molt ràpidament. Les obres estan subvencionades pel Pla provincial de cooperació a les obres i serveis municipals, SOM 2018-2019.



Esta actuació no suposarà la posada en funcionament de tot el recinte de l’antic trinquet de Carlet, però sí que és l’inici de la rehabilitació integral de l’immoble, que va ser adquirit per l’Ajuntament de Carlet el 29 de setembre de 2017 amb la intenció de rehabilitar-lo íntegrament per al seu ús pels esportistes de la pilota, ja que portava tancat des de l’any 2000 i en un avançat estat de deteriorament.