Comença la senyalització de la Ruta literària dedicada a Carmelina Sánchez-Cutillas

Hui, 3 de desembre, han començat els treballs per a la senyalització d’una tercera ruta literària dins el projecte Rutes literàries València del Gabinet de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de València. En uesta ocasió la ruta, que s’ha realitzat en col·laboració amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, es tracta de la Ruta Carmelina Sánchez-Cutillas, historiadora, novel·lista i poeta, pertanyent a la generació de postguerra. La regidora de Gestió de Recursos, Lluïsa Notario ha qualificat l’escriptora com “una de les més importants del segle XX en llengua valenciana, una dona rebel i compromesa”, i ha afirmat que “amb la declaració de Carmelina Sánchez-Cutillas com d’escriptora d’any 2020 (i 2021 a causa de la pandèmia) per part de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la publicació recent de la seua Obra completa s’ha produït un ressorgiment de la seua figura, al qual contribuïx esta iniciativa.”

La ruta consta de 12 punts relacionats amb la seua vida i la seua obra, senyalitzats amb plaques de 25×25 cm, encapsulades en alumini i situades en la vorera, com en les dues anteriors ocasions dedicades a Vicent Andrés Estellés i Marc Granell. Les plaques s’han construït sobre els poemes del seu llibre Conjugació en primera persona, el poema dedicat a Ricard Sanmartín i el llibre de Luis del Romer Sánchez-Cutillas La meva cambra més estimada.

Els punts y poemes de la ruta son:

Carrer del Governador Vell, 20, «No ha estat res» Plaça del Comte de Carlet – Palau Comte de Carlet, «Eren anys aspres» Carrer dels Cavallers, 35, «La nostra rebel·lió» Carrer dels Cavallers, 35 – Tertúlia Café Lisboa, «Per tanta cosa morta!» Carrer de la Tapineria, 2, «Poble meu» i codolada dedicada a Ricard Sanmartín Edifici de la Llotja, «Jo pagaria rescat pel meu silenci» Carrer de l’Arquebisbe Mayoral – Ajuntament de València – Arxiu Històric Municipal, «Bilingüisme» Carrer de Fèlix Pizcueta, 21, «Endevinalla» Gran Via del Marqués del Túria, 48, «Ho deixe córrer» Carrer de la Nau, 21 – Llibreria de vell Bonaire d’Andrés Ortega, «Per la Ribera Baixa» Ruiz de Lihory, 13 – Tertúlia del Café Malva-rosa, «Fidelitat» Cronista Carreres, 10 – Últim domicili, «Aquesta és la meua confessió»

Les plaques instal·lades en els punts assenyalats permeten fer la ruta a sole o en grup, amb guia o sense ell, i conéixer l’obra de Carmelina Sánchez-Cutillas escoltant una selecció dels seus poemes, gràcies al codi QR que inclouen les plaques. Estes rutes es poden fer presencialment o virtualment, ja que tots els continguts estan penjats en la web municipal.

Tal com Notario “l’objectiu d’estes rutes literàries és difondre i acostar l’obra dels autors i autores valencians entre la ciutadania i persones que visiten la ciutat”; la regidora també ha remarcat que “este projecte mostra una altra visió de la ciutat, una altra manera de passejar per ella , a través de la mirada i de les vivències de cada autor o autora”.

Tota la informació de la ruta la podeu consultar en la URL https://www.valencia.es/val/campanyes-municipals/-/content/rutes-literaries-valencia-carmelina de la web municipal (http://www.valencia.es).