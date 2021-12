Comença la senyalització del Camí del Sant Greal a Ciutat Vella

Connect on Linked in

Aquest matí l’Associació Cultural El Camí del Sant Greal ha començat a senyalitzar el traçat del camí a Ciutat Vella a través d’una senyalística molt senzilla. Acompanyada de simpatitzants durant tot el matí que anaven participant en diferents llocs. Han passat 20 anys des que la societat civil va començar a treballar perquè es marcara aquest traçat i, després de dues dècades en silenci, gràcies al patrocini de la Regidoria d’Emprenedoria i Innovació Econòmica de l’Ajuntament de València, s’ha començat a senyalitzar el camí.



La Dra. Ana Mafé García durant tot el matí ha estat explicant als comerciants de la C/ Torres de Serrano que el traçat més antic del camí a València correspon a Ciutat Vella i a aquest carrer en concret. Perquè les Torres de Serrans prenen el nom precisament d’estar encarades a les regions muntanyenques de Terol. Torres que en el segle XV donaven eixida cap al Regne d’Aragó.



L’afluència de pelegrins que puga arribar a tindre València depén en gran manera de les inversions que desitge fer l’Administració. En aquest sentit el Camí del Santiago que va començar a treballar-se en els anys 70 gràcies a l’obstinació del Ministre de Turisme Fraga Iribarne, fins a ben entrat els 90 no va tindre el seu Pla Xacobeo. L’Associació Cultural El Camí del Sant Greal ha presentat enguany el Pla Estratègic Integral del Camí del Sant Greal perquè més de nou municipis de la Comunitat Valenciana puguen sol·licitar fons europeus Next Generation i tinguen finançament suficient per a poder senyalitzar, realitzar albergs, etc.



Aquest Pla també ha sigut presentat a Aragó en diferents municipis per a propiciar la recepció dels fons de recuperació econòmica. I així poder vertebrar el territori des dels Pirineus fins al Mediterrani.



El Camí del Sant Greal, Ruta del Coneixement, camí de la Pau és un camí que aconsegueix els 600 quilòmetres des de Somport, al nord dels Pirineus d’Osca fins a la ciutat de València passant per Saragossa, Terol i la província de Castelló.

Aquest camí es va iniciar en el segle passat amb una gran peregrinació duta a terme des de l’Arquebisbat de València per a celebrar el XVII Centenari de l’arribada del Sant Calze a Hispània. Peregrinació que va haver de retardar-se fins a l’estiu de 1959.



Està cridat a ser un dels grans Itineraris Culturals Europeus del segle XXI. Per a això, s’ha de senyalitzar tot el recorregut de forma homologada perquè la Unió Europea ho aprove com un Itinerari Cultural Europeu.



Però, tal qual com va ocórrer amb el camí de Sant Jaume, el Camí del Sant Greal, Ruta del Coneixement, camí de la Pau està sent senyalitzat des de la societat civil. Amb molt d’afecte, respecte i cura per l’entorn.



Aquest matí va estar acompanyant l’esdeveniment el senador per València don Fernando De Rosa, don Carles Recio fundador del camí i don Jesús Gimeno Peris, secretari de l’Associació i Regidor de Massamagrell.



“És molt important realitzar aquest tipus d’accions (senyalitzar el recorregut) a l’espera que algun municipi aconseguisca el pressupost suficient com per a encarregar a una empresa experta en senyalística el treball d’homologar el GR” comenta la Dra. Mafé.



El treball de col·locar les diferents plaques i senyals homologats en tot el recorregut és una labor que han de fer els experts. Sobretot, si es pretén que aquesta senyalística siga empleada per a sol·licitar el títol d’Itinerari Cultural Europeu i que des de qualsevol part d’Europa es puga arribar fins a València caminant.



Mentre ve els diners, es continuarà promovent la senyalística artesanal a base de socarrats. De manera que en el futur convisquen amb les homologades i servisquen per a anar donant vida al camí.



Recordem que l’Associació Cultural El Camí del Sant Greal ofereix una Credencial de Peregrinació des de l’any 2004 i en 2017 va presentar en FITUR una proposta que ha sigut reelaborada en aquest segon any jubilar.



Els qui tinguen interés a adquirir aquestes credencials de peregrinació ho podeu fer en la Botiga de la Seu, just davant de la Catedral de València i també en la C/ Torres de Serrano. El donatiu són 3€ i de moment serveixen per al sosteniment dels comerços que tant estan patint aquesta pandèmia.



S’ha convidat durant la vesprada al ballarí Eros Recio a participar en la posada de la senyalització del Camí de Camí del Sant Greal perquè Eros va ser el primer xiquet pelegrí a realitzar aquest camí al costat del seu pare, Carlos Recio.

Qualsevol iniciativa que realitza l’Associació Cultural El Camí del Sant Greal sempre està consensuada amb el màxim de responsables públics. Recordem que Les Corts Valencianes van instar a l’octubre de 2019 a senyalitzar el camí i durant aquest any jubilar es va aprovar pel ple de l’Ajuntament de València senyalitzar la ciutat.