Notario: Este voluntariat servix, a més, per a garantir a la ciutadania el dret a comunicar-se amb el seu ajuntament en la llengua oficial que trie

Comença la sisena campanya del Voluntariat pel valencià a l’Ajuntament de València, organitzada pel Gabinet de Normalització Lingüística, en col·laboració amb el Servici de Formació, que es durà a terme fins al 3 de desembre. L’activitat, que forma part del Pla de Formació de la institució, consistix a posar en contacte persones que vullguen començar a parlar valencià (aprenentes) amb altres que ja el parlen (voluntàries). Té una duració de 10 setmanes, amb dos sessions setmanals de mitja hora. L’acte de presentació ha estat presidit per la regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, i ha comptat amb la participació de la coordinadora del Programa de Voluntariat pel Valencià, Xon Domènech, i el Cap de Servici del Gabinet de Normalització lingüística, Vicent Anyó.

Segons ha indicat Luisa Notario, “el Voluntariat pel valencià a l’Ajuntament de València és molt més que un projecte de formació, ha estat l’origen de moltes altres iniciatives en benefici de la promoció i l’ús de la nostra llengua, aconseguirà estendre un poc més l’ús del valencià a la nostra institució, servix per a enfortir els llaços d’unió entre el personal de l’Ajuntament, y per a garantir a la ciutadania el dret a comunicar-se amb el seu ajuntament en la llengua oficial que trie.”. Per part seua, Vicent Anyó ha afirmat que “en una societat plurilingüe, com la nostra, conéixer diversos idiomes cal veure-ho com una oportunitat, i no com un problema”, i Xon Domènech ha assenyalat que “l’èxit d’este projecte es basa en la generositat i l’amor per la llengua dels voluntaris, i en les ganes d’aprendre dels aprenents”.

En esta edició el nombre de participants ha augmentat respecte a anys anteriors, fins a arribar als 62, dels quals 23 són voluntaris i 41 aprenents. Des de l’any passat s’oferix la possibilitat, als participants, de realitzar esta activitat de manera telemàtica, des de la plataforma de videoconferències de l’Ajuntament. Esta iniciativa es va posar en marxa durant la pandèmia, però es continuarà utilitzant perquè oferix la possibilitat de posar en contacte a aprenents i voluntaris de diferents seus municipals disseminades per la Ciutat.

La regidora de Gestió de Recursos ha destacat l’esforç que realitza el consistori per a promocionar l’ús de valencià entre el personal de l’Ajuntament a través de Pla de Formació, amb els cursos de valencià, presencial, semipresencial i en línia, dels diversos nivells generals i específics, i les iniciatives per a promocionar l’ús del valencià en els comerços, o la carta als Reis Mags, per a fomentar l’idioma en la infància. “També creixen els projectes desenvolupats en les xarxes socials (Facebook, YouTube, Instagram i Spotify) del Gabinet de Normalització Lingüística, com ara les llistes de música en valencià, en Spotify i YouTube, amb més de 37 llistes diferents, que en breu ampliarem” ha indicat Notario.

Per a finalitzar la regidora ha anunciat “la creació, molt prompte, de la web del Gabinet de Normalització Lingüística, que donarà major visibilitat al treball del consistori en esta matèria”.