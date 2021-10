Comença la sisena edició de Paiporta Món de Contes

Print This Post

Enguany el festival de narració oral paiportí, que se celebrarà del 4 al 12 de novembre, recupera el seu format tradicional i comptarà amb França com a país convidat

Paiporta acollirà a partir del pròxim dijous, dia 4 de novembre, i fins al 12 de novembre, la sisena edició del seu festival de narració oral, Paiporta Món de Contes.

Després d’una cinquena edició en 2020 que va haver d’ajustar-se a les condicions i la normativa que marcava la pandèmia, amb un format més reduït i sense poder comptar amb país convidat, enguany el festival recupera el seu format tradicional, amb França com a país convidat.

“Des de Cultura celebrem poder tornar a convocar amb quasi plena normalitat aquest festival de narració tan vinculat a Paiporta. Enguany tenim una programació de gran qualitat i nivell, amb contadores i contadors de dilatada trajectòria i gran experiència. Els seus perfils diferenciats acostaran a tradicions orals i històries molt variades i interessants”, ha explicat la regidora de Cultura, Esther Torrijos.

Obrirà el festival José Manuel Garzón amb ‘Palabras para Miguel’, un espectacle homenatge al poeta Miguel Hernández a través de la correspondència mantinguda amb la seua esposa, Josefina Manresa, al llarg de la seua vida. Serà dijous 4 de novembre a les 20 hores a l’Auditori Municipal. La cloenda anirà a càrrec de la veneçolana arrelada a Barcelona Isabela Méndez que, amb ‘Cuentos a flor de piel’, divendres 12 a les 20.30 hores, a la Biblioteca Pública, farà un viatge que convida a acariciar la tradició oral amb contes que desfullarà amb l’ajuda del públic.

Una edició amb un fort caràcter de conscienciació i implicació social en la qual tindrà un paper central com a tema transversal la figura de la dona contadora d’històries. Amb ‘Las hijas del viento’, de la francesa Brigitte Arnaudiés, s’acostarà al públic paiportí a les històries sobre llibertat de dones nòmades. Després de la sessió es donarà pas a un conte fòrum arran la mirada feminista dins del repertori narratiu tradicional. Serà dimarts 9 de novembre, a les 20.30 hores en la Biblioteca Pública.

Un altre tema de rellevància que abordarà el festival en la seua sisena edició serà la salut mental, amb una sessió de contes dedicada a l’autisme. Dimecres 10 de novembre, a l’Auditori Municipal, Marc Buléon, altre dels contadors convidats, abordarà amb ‘La geometría de los silencios’ aquesta qüestió, també a través d’un conte fòrum posterior en la que participarà la directora general de la Fundació Mira’m, Marisa Samblás.

En aquest sentit, Torrijos apunta que amb la incorporació d’aquests temes de manera transversal al festival “fem un pas endavant i a més de contar històries incorporem contingut de debat i conscienciació social”.

L’esperit de foment de la narració i l’animació lectora en l’àmbit escolar, a l’ADN del festival, es reprén enguany després d’una edició en 2020 marcada per la pandèmia i que per tant va haver de renunciar a acostar-se al món educatiu. En aquest sentit, en la sisena edició, a més de reprendre les sessions per a escolars, s’afegeix una sessió dedicada a l’estudiantat de francés dels instituts paiportins amb ‘Cuentos de Ardid’, del francés Marc Buléon, i una altra que s’acostarà a l’alumnat del Centre de Formació de Persones adultes amb ‘Zuhé’, de Isabela Méndez. Ambdues trobades tindran lloc dijous 11 de novembre.

Una altra de les novetats serà la jornada dedicada a contes per a bebés, dissabte dia 6 a les 11 hores en l’Auditori Municipal. ‘El Tendal’, de Pàmpol Teatre, proposarà una experiència en què gaudiran tant bebés com acompanyants amb música, cançons o teatre d’ombres i objectes.

Així mateix, com a part de la programació, Pàmpol Teatre, habituals ja d’aquest festival, presentaran l’exposició ‘Pioneras’, que es podrà visitar a la Biblioteca Pública del 2 al 12 de novembre. Els creadors de la mostra proposen una doble fórmula de visita: recorregut lliure, a través d’una sèrie de codis QR explicatius, o a través de la visita guiada explicativa amb els mateixos membres de Pàmpol Teatre els dies 5 i 12 de novembre.

La informació completa amb tota la programació del festival es pot consultar a la seua pàgina web www.paiporta.es/mondecontes.