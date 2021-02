Comença la XIII Setmana de l’Economia d’Alzira, la primera en línia, amb ponents d’alt nivell

Connect on Linked in

“Assumim esta edició com un repte per a poder crear un espai de reflexió i eixida d’esta situació” Gómez

“Els fons europeus permetran ajudar-nos a sostenir el nostre teixit productiu per tal que cap empresa viable es quede enrere” ha explicat el conseller Soler

Este matí s’ha celebrat l’acte telemàtic d’obertura d’estes jornades amb la participació de l’alcalde de la ciutat, Diego Gómez, el president de l’Associació Empresarial d’Alzira, Raül Tudela, i el conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler.

En la seua intervenció, Gómez ha volgut agrair la col•laboració de tots i totes les ponents, així com del departament d’Idea i de l’Associació Empresarial. “Assumim esta edició com un repte per a poder crear un espai de reflexió que ens aporte una manera de pensar en col·lectivitat, per a poder eixir d’esta situació el més prompte possible”. A més, ha fet un xicotet resum de tot el que tindrem durant esta edició de la Setmana de l’Economia, que oferix un ampli i complet programa amb referents nacionals i internacionals.

Per la seua banda, el conseller, Vicent Soler, ha valorat de manera molt positiva que s’estiga celebrant este esdeveniment, tot i que siga de manera virtual, per tal d’abordar la situació en la qual es troba el teixit productiu de tota la Comunitat. Al seu parer, la Setmana de l’Economia és una oportunitat per a afrontar els reptes i preparar una eixida de la crisi en les millors condicions possibles. A més, el conseller ha explicat, “Els fons europeus React i Recovery Plan permetran reforçar la nostra resposta amb més diners i ajudar-nos a sostenir el nostre teixit productiu per tal que cap empresa viable quede enrere com a conseqüència de la Covid. Estem davant una situació excepcional que ens demana a les institucions fer costat al nostre teixit productiu. Perquè recuperar l’economia és recuperar el futur dels valencians i valencianes. La crisi econòmica ens demana reacció a l’hora de resistir i preparar-nos per a la recuperació. Empreses i treballadors han patit els efectes de forma intensa i necessiten el nostre suport”. A més el conseller ha explicat que els fons de la Unió Europea són una oportunitat per a la recuperació que des del govern autonòmic s’han posat en marxa.

Per la seua banda, el president de l’Associació Empresarial, Raül Tudela ha explicat que el tradicional sopar anual on es lliuren els guardons als empresaris, enguany no se celebrarà donada la situació. Divendres per la vesprada tindrà lloc un acte de cloenda on podrem conèixer la visió i escoltar les propostes de 10 premiats en edicions anteriors. Tudela ha explicat que “L’empresariat ha necessitat fer canvis importantíssims per tal d’adaptar-se a les noves circumstàncies La col·laboració publico-privada és una eina per a poder eixir com més prompte millor”

A este encontre virtual d’obertura, han seguit les conferències de Silvia Leal i de Carlos Rivadulla. Esta vesprada, a les 17:00, continua la programació amb Bernat Pascual, que presentarà la Càtedra d’Innovació i Investigació CLAU-IDEA, i, a les 18:30 hores, amb Gabino Diego Diaz, fundador i CEO de Fòrum de Logística. Demà serà el torn d’una de les novetats d’esta edició, l’espai “Talent Senior”, on intervindrà Eduardo Doménech, que va ser director industrial en Avidesa durant 36 anys i director general en Làcties Garcia Baquero durant 9 anys. A continuació, tindrà lloc la primera taula redona de la setmana, esta vegada sobre competitivitat i perdurabilitat de l’empresa familiar i, a les 12:30 hores, empreses seleccionades en el programa “Alzira: 12 mesos, 12 empreses” presentaran el seus models de negoci.

Pel moment ja s’han inscrit vora 5000 persones en les 25 intervencions i 14 taules redones. Un total de 64 ponents participaran al llarg de la setmana Per a inscriure’s a estes jornades, s’ha de realitzar la inscripció gratuïta al web d’Idea per a obtindre l’enllaç d’accés a la sessió virtual per Zoom.